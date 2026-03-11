Buenas noticias con Eric Garcia

Una de las noticias que nos dejó el Newcastle - FC Barcelona, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League, fue la ausencia de Eric Garcia en el equipo. El defensa, un indiscutible en el esquema de Hansi Flick, estuvo en el banquillo y no disputó ni un solo minuto en St. James' Park. Estaba previsto que arrancase en el lateral diestro, por la lesión de Jules Koundé, pero el técnico alemán se vio obligado a ubicar a Ronald Araujo.

La explicación que se dio desde el club blaugrana es que Eric Garcia no se vistió de corto durante la noche del martes en Newcastle por precaución por molestias en los isquiotibiales. Hansi Flick dio descanso a sus futbolistas durante este miércoles, pero el de Martorell acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí para someterse a las pertinentes pruebas a manos a de los servicios médicos del club blaugrana. Las pruebas han determinado que Eric tiene únicamente tiene una pequeña sobrecarga y se ha descartado una lesión, por lo que Hansi Flick puede respirar tranquilo.

No es descartable que, en función de como evolucione, Eric esté disponible contra el Sevilla este domingo en el Spotify Camp Nou (16:15 horas), en un encuentro correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga a modo de prevención. El objetivo no es otro que el llegar en el mejor estado de forma posible para la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle el próximo miércoles 18 de marzo (18:45 horas) en la capital catalana.

No hay que olvidar que Eric Garcia es el futbolista que más partidos ha disputado con la camiseta del Barça esta temporada (41) y el que más minutos acumula (3.208'). Tan solo se ha ausentado por precaución en el citado partido frente al Newcastle, además de la vuelta de las semifinales de la Copa contra el Atlético de Madrid por sanción, después de ser expulsado en el tramo final de la ida en el Metropolitano.

La inteligencia y polivalencia sobre el rectángulo de juego le han permitido ser uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el proyecto deportivo que lidera Hansi Flick. Ha rendido excelentemente en las dos posiciones de defensa central, así como en ambos laterales y en el mediocentro del equipo. Sin duda, cuando el '24' del Barça no está sobre el césped, el equipo se resiente.