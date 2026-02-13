¡Buenas noticias para el Barça con Raphinha!

El FC Barcelona vivió su derrota más dura de la temporada tras el 4-0 encajado ante el Atlético en la ida de semifinales en el Metropolitano, pero este viernes ha empezado a salir el sol en la Ciudad Condal, por lo menos metafóricamente con una noticia positiva: Raphinha entrenó sobre el césped y completó parte del trabajo con el grupo.

El extremo brasileño, ausente en los últimos tres partidos y medio, se ejercitó sobre el terreno de juego de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en otro paso más de su recuperación.

Raphinha cayó lesionado en el duelo liguero ante el Elche, cuando fue sustituido al descanso tras notar molestias musculares. Desde entonces, Hansi Flick no ha podido contar con uno de sus futbolistas más desequilibrantes ni ante el Mallorca en LaLiga ni en cuartos ni la ida de semifinales de la Copa del Rey por lo que el club catalogó como una sobrecarga.

Raphinha, en la sesión del grupo / FCB

Su presencia sobre el césped no implica todavía el alta médica, pero sí supone un paso adelante importante. El próximo partido es este lunes ante el Girona, aunque todavía es pronto para saber si estará disponible para tener algún minuto en Montilivi, aunque a día de hoy ese es el objetivo. Recordemos que en primera instancia su ausencia solo tenía que ser de una semana y estar disponible ante el Mallorca, algo que no sucedió.

Flick, en su última rueda de prensa, ya insistió en que "tenemos que cuidar a Raphinha porque siempre lo da todo, con una alta intensidad y cuando siente alguna molestia, tenemos que cuidarlo y dar un paso atrás".

El cuerpo técnico confía en que, con el brasileño disponible en la vuelta del próximo 3 de marzo junto a Pedri, el Barça pueda plantar cara y buscar en el Spotify Camp Nou la remontada que hoy parece misión casi imposible tras el 4-0.