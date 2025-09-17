Buenas noticias para el Barça: Frenkie de Jong recibe el alta médica y estará contra el Newcastle

Buenas noticias para el equipo de Hansi Flick. El Barça ha informado mediante sus canales oficiales que Frenkie de Jong ha recibido el alta médica y que estará disponible para el partido contra el Newcastle de este jueves.

El jugador neerlandés volvió lesionado a Barcelona tras el primer partido de Países Bajos ante Polonia en el que fue el primer parón internacional de la temporada. El club catalán, tras realizarle las pruebas médicas correspondientes, informaron que el centrocampista sufría "una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha" y no marcaron una fecha exacta de regreso.

Pues bien, al final, Frenkie solo se ha perdido dos partidos debido a estas molestias: el segundo enfrentamiento de su Selección contra Lituania y la cuarta jornada de Liga del Barça contra el Valencia, donde los suyos golearon por 6 tantos a 0 al conjunto 'che'.

✅ Frenkie de Jong recibe el alta médica y es uno de los convocados para el Newcastle - Barça pic.twitter.com/zcz9meVXdk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2025

Pese al regreso del futbolista de 28 años, el técnico alemán sigue teniendo varios jugadores de baja. Por un lado está el caso de Lamine Yamal, quien arrastra molestias en el pubis y no se le forzará lo más mínimo. El canterano no se ha podido entrenar con sus compañeros desde que volvió con España y se quedará en la ciudad condal para seguir con un trabajo específico.

Tampoco están presentes Gavi y Alejandro Balde, que siguen recuperándose de sus lesiones en la rodilla y en el bíceps femoral, respectivamente, y su vuelta a los terrenos de juego tampoco será inminente. Además de Marc-André Ter Stegen, pero en su caso es de larga duración.