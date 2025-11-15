Buenas noticias para el Barça, Amorim no quiere a Rashford

El inicio de temporada de Marcus Rashford en el FC Barcelona está siendo bueno tirando a notable. El delantero inglés, que llegó desde el Manchester United el pasado verano en calidad de cedido, está cubriendo bien la baja de Raphinha mientras el brasileño está lesionado y sus números son más que buenos. Es, junto a Eric Garcia, el único futbolista que ha participado en todos los partidos y el segundo en número de minutos, también siendo superado solo por el defensa de Martorell. Rashford ha jugado 16 partidos, ha marcado seis goles y ha repartido nueve asistencias.

Todos estos números, si los mantiene, provocarán que cuando la dirección deportiva del Barça se plantee si debe ejecutar la opción de compra que tiene sobre él, la respuesta sea positiva. Según se ha publicado en Inglaterra, esta cláusula de rescisión es de entre 30 y 35 millones de euros y Deco, director deportivo azulgrana, tendrá un par de buenos motivos para rebajarla. El primero es que el jugador, que ya esperó al Barça el pasado verano cuando los azulgranas trataban de contratar a Nico Williams, está muy contento en el club y en la ciudad y su deseo no es otro que el de seguir en el Spotify Camp Nou.

El segundo tiene que ver con los deseos del Manchester United. Y es que según publica la prensa de Manchester, en Old Trafford ni se les pasa por la cabeza la opción de recuperar al delantero, que ya salió cedido la pasada temporada, entonces al Aston Villa. Es el rotativo ‘Manchester Evening News’ el que informa de una reunión de los propietarios del club con el actual entrenador, el portugués Ruben Amorim. En el encuentro se le comunicó al técnico que cuentan con él para la próxima temporada y es Amorim quien no quiere a Rashford en su plantilla por nada del mundo.

El internacional inglés, que ha jugado 426 partidos con la camiseta del Manchester United, habiendo anotado la nada despreciable cifra de 138 goles, tuvo que salir de la que era su casa tras algún enfrentamiento con el entrenador portugués.