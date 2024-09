Buenas noticias con Andrés Cuenca

Dos lesiones no permitían, en ese momento, que la gran victoria del Barça Atlètic sobre el Ourense (3-0), con recital de los primos Toni y Guille Fernández fuera completa. Sergi Domínguez se había retirado en el calentamiento con unas molestias y Andrés Cuenca tuvo que pedir el cambio visiblemente dolorido a la altura del gemelo derecho, donde su puso de inmediato una bolsa de hielo.

Ya en la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del filial azulgrana, Albert Sánchez, tranquilizó a todos con Sergi Domínguez, al explicar que la decisión de última hora de no incluirlo en el once titular tras calentar había sido por precaución. No hay que olvidar que el barcelonés está en dinámica del primer equipo con Hansi Flick y que no era cuestión de arriesgar.

Quedó en un susto

Pero con Andrés Cuenca había una cierta inquietud por la manera en la que se había retirado del terreno de juego y el dolor. Se habló ya desde las entrañas del Estadi Johan Cruyff de pasar unas pruebas para conocer, o descartar, si había lesión.

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Sufrió las 'rampas' lógicas después de un gran esfuerzo de todo el equipo y las pruebas descartaron cualquier otro contratiempo.

Andrés Cuenca, el central del futuro / @fcbcanteranos

El central cordobés, de 17 años y con un gran futuro por delante, también está en el radar de un Hansi Flik que se lo llevó en la gira por los Estados Unidos. Tiene planta, muy buena salida de balón y un perfil zurdo que le hacen ser uno de los defensas del futuro, sino ya del presente.

Esperando a los últimos refuerzos

Por otro lado, esta semana está previsto que vayan incorporando los tres futbolistas fichados en los últimos días de mercado y que en algunos casos, deben resolver asuntos burocráticos. Albert Sánchez espera contar pronto con David Oduro, Azis Isaah e Iván Cédric. De momento, este lunes, en el primer entremiento de esta semana, ninguno de ellos se ejercitó todavía con el filial azulgrana.