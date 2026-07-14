Buen rollo entre Laporta e Infantino durante la semifinal del Mundial

La selección española logró el billete para la gran final del Mundial superando a Francia en un partido dominado de inicio a fin. Una demostración de fútbol control al más puro estilo Barça, con varios jugadores azulgranas comandando el plan desde el césped. De Cubarsí a Lamine y sobre todo a Olmo, que cuajó un partido para enmarcar para alegría de todos los españoles y también de los culés, en especial de un Laporta que estuvo presente en el Dallas Stadium.

El presidente del Barça viajó ya este pasado domingo a tierras americanas para estar presente tanto en la semifinal como en varios actos previos al partido, dando apoyo a todos los jugadores de un Barça, capital en este Mundial.

Antes del partido, Laporta se vio las caras con el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien conversó de manera distendida y denotando buen rollo entre los dos dirigentes. Junto a ellos también estuvo Hristo Stoichkov, quien estuvo presente en la conversa previa al partido.

Laporta junto a Infantino y Stoichkov / FCB

Más allá de sus encuentros institucionales, queda claro que la presencia de Laporta en Dallas dio más que suerte tanto a los ocho futbolistas del Barça en la selección, como al resto de La Roja. Habrá que ver ahora si el presidente azulgrana se queda hasta el próximo domingo, día en que se disputará la final, o si, por el contrario, regresará de inmediato a Barcelona para afrontar la actualidad del club desde cerca.

Si la final es un España - Inglaterra, el Barça tendrá también presencia en la selección de los 'Tres Leones' con el recién llegado Anthony Gordon. De ser Argentina, no habría presencia extra del Barça en la final, aunque el aliciente de Messi bien podría contar como un culé más en ella.

Sea como sea, la presencia de Laporta en las semifinales ha dejado una buena imagen para la entidad culé, denotando una buena relación con la FIFA y su presidente.

Mientras tanto, La Roja está ya a un solo paso de conseguir poner su ansiada segunda estrella sobre su escudo.