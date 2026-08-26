El buen recuerdo de Flick contra Terzic: una remontada agónica con Lewandowski en modo 'superestrella'

El Athletic Club será el segundo rival del FC Barcelona en la temporada 2026/27. Después de estrenarse con una goleada ante el Elche a domicilio, el conjunto blaugrana 'recuperará' el partido pendiente de la primera jornada de Liga y recibirá al cuadro vasco en el Spotify Camp Nou este jueves a partir de las 21.00 horas. Hansi Flick se enfrentará a Edin Terzic por segunda vez en su carrera, pues ya se vieron las caras en sendas aventuras en el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, respectivamente, con final feliz para el actual míster culé.

Fue hace más de cinco años, a principios de marzo de 2021, en un Allianz Arena sin público en las gradas con motivo de las restricciones por el coronavirus. El Dortmund, liderado sobre el terreno de juego por futbolistas como Erling Haaland y Jude Bellingham mientras otros como Mats Hummels y Marco Reus realizaban sus últimos pasos en el equipo de su vida, se adelantó en el marcador con dos tantos del ariete noruego en menos de 10 minutos de juego.

Los equipos de Flick, sin embargo, siempre se han caracterizado por una voracidad ofensiva que les permite no darse por vencidos en prácticamente ningún escenario. Antes del descanso, Robert Lewandowski ya había igualado el electrónico con dos tantos, el segundo de ellos de penalti. En la segunda mitad, el Bayern no dejó de buscar el triunfo hasta que lo consiguió en la recta final. Goretzka se vistió de héroe en el minuto 88' y 'Lewy' completó la agónica remontada (y su 'hat-trick' particular) en el 90'.

Un título para cada uno

A temporada ambos técnicos acabarían ganando un título, ya que Flick ganó holgadamente la Bundesliga con el Bayern y Terzic, que en diciembre había debutado en la elite relevando al destituido Lucien Favre en el banquillo del Signal Iduna Park, conquistó en mayo de ese año la Copa de Alemania. En la segunda etapa del actual técnico del Athletic al frente del Borussia, entre 2022 y 2024, no coincidió con Hansi, pues en esos años ya desempeñaba el cargo de seleccionador de Alemania.

Este jueves, el Spotify Camp Nou será el escenario del segundo duelo entre los dos entrenadores alemanes. Las carreras de ambos técnicos, no obstante, se encuentran en puntos muy diferentes. Flick es un ídolo en Barcelona y acaba de empezar su tercer curso en el club blaugrana, mientras Terzic acaba de iniciar su proyecto en San Mamés tras dos años sabáticos. No le fue demasiado bien al Athletic en su debut en Liga el fin de semana pasado. Cayó ante el Sevilla (1-3) en un encuentro en La Catedral marcado por la expulsión de Yuri Berchiche antes del cuarto de hora de juego.