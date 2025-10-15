El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal

El Barça estuvo negociando con Neyser Villarreal durante el primer semestre de 2026, como SPORT informó en su día. Goleador del Sudamericano Sub-20 con Colombia, con quien marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, el delantero de Millonarios, que se negaba a renovar su contrato, fue ofrecido a través de un intermediario. Los informes internos de este '9' que ahora tiene 20 años eran muy positivos.

Sin duda, era una oportunidad de mercado, porque no es nada habitual que un goleador de su calibre pudiera llegar libre a finales de este año. Sin embargo, el Fair Play Financiero, pero sobre todo el descenso del Barça Atlètic a Segunda RFEF, hicieron inviable la operación. El Barça no hizo ningún movimiento.

El futbolista despertó mucho interés en los últimos meses, en los que ha vivido enfrenado a su club. El Atlético de Madrid, que llegó a tener un acuerdo con el Millonarios, el Oporto y el Newcastle estuvieron también muy cerca de cerrarlo. Al final, este ‘9’ que idolatra a Neymar no firmó con ningún equipo europeo.

Salió de los focos. Y Antes de iniciar el Mundial Sub-20, en Chile, se comprometió con el Cruzeiro como agente libre. Firmó por cinco temporadas hasta diciembre de 2030, y no ha trascendido cuál será su cláusula de rescisión.

Ahora, el club celeste de Belo Horizonte se frota las manos. Sin haber debutado en Brasil, su cotización se ha disparado. El sábado Neyser marcó un hat-trick que eliminó a España (2-3) en los cuartos de final.

Hizo un partido soberbio en el que expuso todas sus cualidades: fortaleza física, rapidez en la ejecución y capacidad goleadora. Cuando está enchufado, es un delantero que marca las diferencias.

Ya contabiliza cinco goles en la competición, los mismos que el estadounidense Benjamin Cremaschi, del Parma. Se ha marcado el objetivo personal de ser el artillero del torneo para ayudar a Colombia a conquistar el título. Sin embargo, este miércoles se perderá una semifinal de alta tensión contra Argentina por acumulación de tarjetas.

El éxito de Neyser demuestra, una vez más, que los scouts del Barça estaban en lo cierto sobre su potencial. El club sigue haciendo un gran trabajo de mapear talento precoz en todo el planeta, independientemente que, después, las operaciones se puedan acabar ejecutando por motivos que trascienden el aspecto estrictamente deportivo.