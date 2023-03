El buen balance del Barça en el Martínez Valero

El conjunto blaugrana ha visitado ocho veces el estadio del Elche desde su inauguración en 1976 y no ha perdido ningún partido: cinco victorias y tres empates Si contabilizamos todas las visitas históricas del equipo culé al Elche, esto es, si añadimos los encuentros en el antiguo Campo de Altabix, el balance empeora considerablemente

La distancia de 12 puntos que separa a FC Barcelona, líder de la Liga, y Real Madrid permite a los culés afrontar las 12 jornadas de competición restante con relativa tranquilidad. Tras la épica victoria en el clásico del Spotify Camp Nou, los de Xavi Hernández creen que es muy importante mantener o ampliar la diferencia en la clasificación en las próximas citas para no dar ni la más mínima esperanza al eterno rival. A los blancos nunca se les puede dar por 'muertos'. El cuadro azulgrana se puede permitir el lujo de cometer algún error, pero la mejor forma de no quemarse es no jugar con fuego.

El parón de selecciones ya forma parte del pasado y el Barça ya tiene todos los sentidos puestos en la visita al Elche. No será un compromiso sencillo, pese a tener lugar en el estadio del colista. La gran cantidad de bajas por lesión y sanción obligará a Xavi a completar un rompecabezas para confeccionar un once competitivo que regrese de la Comunitat Valenciana con los tres puntos. El cuadro ilicitano, además, estrena entrenador. Sebastián Beccacece es la última bala de los franjiverdes para lograr una permanencia cada vez más complicada.

El Estadio Martínez Valero es un campo en el que el FC Barcelona registra buenos números. Lo ha visitado ocho veces desde su inauguración en 1976 y no ha perdido ningún partido (cinco victorias y tres empates). Encadena tres victorias consecutivas, aunque las de las últimas dos temporadas han sufrido sufridas (1-2 y 0-2), especialmente la más reciente. El curso pasado, los catalanes remontaron en el último momento gracias a una diana de Ferran Torres y un polémico penalti transformado por Memphis Depay. Desde el último ascenso a Primera del Elche (2020), los barcelonistas no lo han tenido nada fácil en tierras ilicitanas.

Si contabilizamos todas las visitas históricas del Barça al Elche, esto es, si añadimos los encuentros en el antiguo Campo de Altabix, el balance culé empeora considerablemente. El conjunto blaugrana sigue mandando con 10 triunfos, pero los franjiverdes han vencido en ocho ocasiones. El resto de compromisos (cinco) se han resuelto en empate. El marcador global de todos estos enfrentamientos es de 21-32 a favor de los visitantes.