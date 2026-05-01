Ante Budimir se reivindica con el Barça de fondo: más goles que Ferran Torres y Lewandowski y los mismos que Lamine Yamal en Liga

El FC Barcelona busca delantero centro para la temporada que viene y maneja dos tipos de escenarios. El preferido es el de un 'killer' top tipo Julián Álvarez, pero cuenta con un grandísimo inconveniente: su desorbitado precio. Y luego está la opción 'low cost', un poco a remolque del fichaje de Robert Lewandowski en su día, pero con la intención de que salga mucho más económico en cuanto a salario. En SPORT informamos del interés por Vedat Muriqi, de 32 años y que termina contrato con el Mallorca en 2029. También ha sonado Ante Budimir, pese a tener ya 34 años. Acaba en 2027, pero el croata dispone de una cláusula de salida de unos 8 'kilos'. Este sábado, el 'killer' de Osasuna recibe al Barça en El Sadar y puede ponerse en el escaparate.

CA Osasuna - Girona FC I El gol de Ante Budimir / LALIGA

Y es que Budimir está firmando una muy buena temporada con Osasuna y está situado en el podio del pichichi, con 16 goles, a 5 precisamente de Muriqi y a 8 de Kylian Mbappé. El croata suma los mismos goles en LaLiga que el máximo artillero azulgrana esta temporada, un Lamine Yamal que no podrá estar en El Sadar por lesión y haber dicho ya adiós a la temporada con su equipo.

Los 16 tantos de Budimir en el campeonato liguero se reparten en 5 de jugada con el pie, 5 de cabeza en una de sus grandes especialidades y 6 desde el punto de penalti, donde no suele fallar el rojillo.

Cifras de 'killer'

Ante también supera en registros realizadores a los dos delanteros centros del FC Barcelona. El osasunista ha marcado en LaLiga dos goles más que Ferran Torres (14) y cuatro más que Robert Lewandowski (12). Además, hay que sumar dos dianas firmadas en la Copa del Rey para un total de 18. La temporada pasada, Budimir acabó con 24 tantos (21 de ellos en el campeonato liguero) y se ha marcado el difícil objetivo a estas alturas del campeonato, cuando solo faltan cinco jornadas para la conclusión, de acercarse a estas cifras.

En el FC Barcelona ya conocen de la peligrosidad de Ante Budimir. La primera vez que el de Zenica se midió al cuadro azulgrana fue la temporada 2019/2020 formando parte de las filas del Real Mallorca. Los bermellones cayeron por 5-2 en el Camp Nou, pero los dos goles visitantes llevaron el sello del croata.

El doblete de la pasada temporada

Y es el precedente de la temporada pasada en El Sadar el que debe poner en alerta a Hansi Flick y a los jugadores del Barça. El cuadro barcelonista llegaba a El Sadar con un inmaculado pleno de 7 victorias en otros tantos 7 partidos y nada hacía prever el desenlace. Fue la primera derrota liguera del técnico alemán en su nuevo club (ya había caído en la Champions League, en Mónaco) y uno de los principales culpables, junto a Bryan Zaragoza, ahora en la Roma, fue ante Budimir.

Entre el croata y el granadino se encargaron de desquiciar a la defensa barcelonista. Ante marcó de cabeza el primero a pase de Bryan Zaragoza y firmó el tercero de Osasuna al transformar una pena máxima cometida sobre él mismo. El Barça cayó 4-2 y este sábado, está más que avisado con Budimir.