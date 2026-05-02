Budimir pone en peligro el alirón, pero Joan Garcia salva los muebles

No hay dudas de que el Barça ganará la Liga, pero lo cierto es que la primera parte de El Sadar no fue del todo digna de un campeón del torneo de la regularidad: el Barça tuvo el control, dominó territorialmente, pero las ocasiones más claras las firmó Osasuna.

Fue una primera parte extraña: el primer 'match ball' del Barça para conquistar la Liga tuvo una primera mitad decepcionante en clave azulgrana. Generó poco el Barça, pese a que Pedri volvió a la batuta y Lewandowski jugó en punta de ataque.

Apenas un par de ocasiones a balón parado hubo que anotar en el parte ofensivo del líder. Una falta de Danoi Olmo y poco más. Apenas hubo noticias de Lewandowski o de Roony, que no aprovechó los primeros 45 minutos.

Osasuna, en cambio, jugó a más revoluciones: como si sus opciones de entrar en Europa, aún plenamente vigentes, pesasen más que las opciones del Barça de ser campeón, más factibles. Dio la sensación de que al Barça ya le iba bien el empate sin goles, consciente el equipo blaugrana de que tarde o temprano, el alirón llegará. Incluso de que conviene, según en qué casos, ganar la Liga ante el eterno rival en el clásico, por más que eso suponga complicarse un poco la vida.

Budimir, un peligro constante

Un protagonista centró todos los focos. Dos, en realidad: de un lado, Ante Budimir, convertido ya en una leyenda en Pamplona. Es el máximo goleador del equipo navarro en Primera y ante el Barça, en la primera parte, demostró por qué.

No necesita nada el croata para buscarse la vida y generar peligro. Tuvo dos clarísimas ante Joan Garcia, tras pelearse con los centrales del Barça.

Una se fue al palo. La otra la sacó, mano prodigiosa como de costumbre, Joan Garcia. Si no hubiese sido por el meta de Sallent, el Barça perdería al descanso.