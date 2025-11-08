Bryan Zaragoza: vuelve el amigo de Lamine y la pesadilla de Koundé

La temporada pasada, una escena llamó la atención antes de un Osasuna-Barça que acabaría siendo de ingrato recuerdo para los azulgranas. En uno de los bnaquillos de El Sadar, Lamine Yamal y Bryan Zaragoza comentaban el partido del Bayern de Múnich que estaba jugando en ese momento. Las cámaras de Dazn captaron la conversación. "Ha marcado el Pavlovic es", le dijo el azulgrana. "Sí, hermano", le contestó el entonces futbolista rojillo. En esas, apareció por sorpresa Hansi Flick y de manera muy agradable, mantuvo una pequeña charla con el futbolista malagueño. Una imagen que sorprendió a más de uno.

Flick fue a saludar a Bryan Zaragoza, que se encontraba en el banquillo del Barça / FCB

La sonrisa de Flick se esfumó dos horas después cuando asistió a la exhibición de Bryan Zaragoza sobre el terreno de juego y encajó su primera y dolorosa derrota liguera. Un 4-2 inapelable del que tuvo mucha culpa el escurridizo extremo, que hizo estragos por la banda izquierda ante Koundé y Sergi Domínguez. En la primera media hora, el malagueño asistió a la cabeza de Ante Budimir para el primero y marcó el segundo en una contra perfecta.

Tres goles en dos partidos

Llovía sobre mojado para el Barça con Bryan Zaragoza, que ya la había liado parda contra los azulgranas cuando era futbolista del Granada. Era la primera vez que se enfrentaba al Barça y lo 'celebró' con dos goles en los primeros 29 minutos de juego y un repertorio de driblings por la banda. Esta vez, quien lo sufrieron fue Joao Cancelo, el lateral derecho esa noche, y de nuevo, Koundé, a quien el extremo le sacó los colores en el segundo. El primero lo había marcado cuando solo se habían jugado 16 segundos de partido. Los de Xavi Hermández sudaron la gota gorda para rescatar un punto con los goles de Lamine Yamal y de Sergi Roberto, éste en el minuto 85.

Sus actuaciones ante el Barça no cayeron en saco roto en el club azulgrana y este verano, una información de 'Bild' hablaba del interés dell club azulgrana por el futbolista de 24 años. Es sabido que a Hansi Flick le gustan este tipo de futbolistas explosivos y determinantes (aunque el déficit defensivo podría ser un problema) y muchos recordaron en ese momento la simpática escena de El Sadar.

La vida de Bryan

Al final, quien llegó al Barça para ocupar la banda izquierda fue Marcus Rashford y Bryan recaló en el Celta. Se quedó sin coincidir con su amigo Lamine Yamal, con quien tiene muy buena relación y prueba de ello son las felicitaciones que se envían por Instagram cuando alguno de los dos celebra un éxito.

En Vigo, donde juega cedido por el Bayern de Múnich, Bryan empieza a mostrar su mejor fútbol. Llegará a la cita, además, tras completar un gran partido en Zagreb con más de medio gol (la UEFA se lo dio al exazulgrana Sergi Domínguez) y asistencia a Pablo Durán.

El conjunto celeste cuenta con una opción de compra obligatoria de unos 11 millones de euros. Para ejecutarla, hay dos condiciones: que el Celta acabe la Liga de la decimotercera posición para arriba (actualmente, es 12º tras dos victorias consecutivas) y que Bryan juegue el 60% de los minutos, cifras que, de momento, no alcanza.

El Celta solo contempla 3,1 millones de euros en compras en su presupuesto para la próxima temporada, de 124,6 'kilos'. Si Bryan Zaragoza enuentra la chispa y se sale, en Vigo tendrán un 'bendito problema'...