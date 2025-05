La brutalidad de Raphinha: del vendaje al trasfondo de su renovación

Hablar del Barça de Flick es hablar, en buena parte, de un futbolista increíblemente mejorado respecto a lo que había mostrado hasta ahora con la camiseta azulgrana. Raphael Días Belolli. Una temporada sencillamente brutal. Unos primeros seis meses para enmarcar y un pequeño y comprensible bajón en las últimas semanas. Pero ojo a lo que llamamos 'bajón' porque el brasileño no ha parado de aportar goles, asistencias e intangibles.

Su periodo más 'complicado' del curso llegó cuando regresó del parón internacional tras el Argentina-Brasil. Un duelo que le desgastó sobremanera a nivel físico y, sobre todo, psicológico. Una titularidad en los siguientes cuatro partidos. Parecía que estaba bastante fundido, pero luego ha seguido empujando y luchando.

APARECIENDO CUANDO DEBÍA

Y en el clásico, cuando tenía que aparecer para poner la guinda a un curso brillante, aportó otros dos goles. En un contexto complejo, de máxima tensión, 'Rapha' anotó un doblete que, además, le valió para sumar otro MVP a su espectacular casillero.

El primero del de Porto Alegre, el 3-2, fue en un tiro cruzado ante el que nada pudo hacer Courtois culminando un contraataque. El 4-2, tras una recuperación suya y una asociación con Ferran que acaba culminando el propio jugador gaucho. 34 dianas oficiales en lo que va de temporada (18 en Liga). A las que hay que sumar un número ingente de pases de gol.

Raphinha y Lamine celebran uno de los goles del brasileño / Javi Ferrándiz

Tras el encuentro, Raphinha atendió a los micrófonos de 'Movistar+' y valoró todo, la victoria, su MVP. "Siempre queremos ganar los partidos, todos son importantes para nosotros. Otro clásico más, sabíamos de su importancia y de lo que podía pasar. Es difícil que haya tantos goles en el clásico. La manera que tiene el Real Madrid de jugar te proporciona tener más oportunidades".

"He marcado dos goles, pero he fallado tres oportunidades que no puedo fallar. Soy así, tengo una exigencia muy alta y pienso más en las que fallo que en las que marco. Pero estoy muy feliz de ayudar al equipo. Agradezco el MVP pero he estado por debajo de otros jugadores como Lamine, a Pedri, al que le daría el MVP cada partido, a Tek o a Ferran", añadió, autocrítico.

EL VENDAJE Y LA CELEBRACIÓN

La remontada del Barça sobre el Real Madrid en el electrizante clásico de LaLiga 2024/25 en el Estadi Olímpìc de Montjuïc dio para mucho, incluso para las reivindicaciones y los mensajes. Así lo hizo Raphinha tras marcar el 4-2, que celebró con una mezcla de alegría y rabia y en el que aprovechó la cercanía de una de las cámaras que transmitían el partido para dejar un 'recado' al antiguo miembro de los servicios médicos del Real Madrid, Niko Mihic, que había insinuado actuaciones dudosas de los jugadores azulgrana a raíz de los vendajes que suelen lucir en la mano. El brasileño siguió la estela de Pau Víctor y Lamine Yamal.

En el minuto 45 del primer tiempo, en plena remontada barcelonista, Raphinha recuperó el balón, se lo envió a Ferran y el valenciano se lo devolvió para dar al brasileño su tercera asistencia del partido. 'Rapha' celebró con la grada y sus compañeros su segundo gol, el cuarto del Barça, y para finalizar mostró a la cámara su mano derecha en la que lucía un aparatoso vendaje protegido con una férula y se la señaló con la izquierda.

En el vestuario y los despachos del Barça ha sentado muy mal que alguien relacionado con el Real Madrid, aunque ya no esté en el club blanco, haya entrado en este juego sucio.