La brutal grieta económica entre la Premier y LaLiga: el Burnley, descendido, gana más dinero que el Barça

La brecha económica entre la Premier League y el resto de ligas europeas sigue agrandándose de forma preocupante, y el Barça es uno de los grandes damnificados de este desequilibrio estructural. Mientras en Inglaterra incluso los clubes que bajan de categoría reciben un colchón millonario para suavizar el golpe, en España el campeón de La Liga debe conformarse con una cantidad similar o incluso inferior.

Según datos recientes, el Burnley y otros descendidos percibirán cerca de 58 millones de euros en su primer año en el Championship gracias a los 'parachute payments'. En comparación, el FC Barcelona, vigente campeón de Liga 2025/26, recibirá un total de 54,91 millones de euros por el premio específico de ganar el título nacional.

Yuste pudo celebrar la Liga con Joan Laporta y los futbolistas del Barça / ANDREU DALMAU / EFE

Inglaterra, un mundo aparte

La Premier League distribuye miles de millones en derechos televisivos (más de 3.800 millones de libras por temporada solo en broadcasting). Incluso el equipo que acaba en la décima posición ingresa más por derechos de TV que muchos campeones de otras ligas. Además, los 'parachute payments' permiten a los descendidos recibir el 55% del share televisivo en el primer año, bajando progresivamente. Con ello, se refuerzan y tienen muchas más opciones de volver rápidamente.

Declan Rice, del Arsenal, ante Hannibal Mejbri, del Burnley / Jon Super / AP

Por su parte, el Barcelona y el resto de clubes de LaLiga ven cómo sus ingresos por derechos audiovisuales se quedan muy por detrás. Aunque el campeón culé supera los 150 millones de euros en ingresos totales audiovisuales de la competición (incluyendo cuota fija + méritos), la diferencia con un club medio de Premier es abismal. Los clubes ingleses superan fácilmente los 200 millones solo en TV.

Consecuencias para el Barça

Esta desigualdad limita la capacidad del Barça para competir en el mercado de fichajes. Mientras en Inglaterra se gastan fortunas incluso desde la mitad de la tabla baja, el club azulgrana debe seguir ajustándose a las reglas de fair play financiero de LaLiga y priorizar ventas o cesiones para cuadrar cuentas.

La Premier League no solo domina en ingresos totales (casi el doble que LaLiga y Bundesliga juntas), sino que su modelo reparte mejor el pastel entre sus 20 clubes y protege a los que caen. España, mientras tanto, sigue dependiendo en exceso de los ingresos de los grandes. El Barça, como el resto de la Liga, paga las consecuencias de esa desigualdad estructural.