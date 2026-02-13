El brutal enfado de Hansi Flick ante el Atlético

Nunca, en la temporada y media que lleva entrenando al Barça, habían visto a Hansi Flick tan cabreado. Ocurrió en el descanso del partido ante el Atlético de Madrid, ida de la semifinal de Copa. En el marcado, una cifra contundente: 4-0 en contra.

Y a la hora de dirigirse a sus jugadores, un discurso encendido, de tono muy elevado. Flick, más enfadado que nunca desde que asumió el banquillo del Barça, fue contundente con sus jugadores. Abandonó todos sus reparos, su típica frialdad alemana, su compostura habitual.

La primera parte de su equipo en Madrid no le gustó nada. Y no lo ocultó: de hecho, hizo algo que prácticamente nunca había hecho desde su llegada al Barça, sustituir a un jugador antes del descanso.

El sacrificado fue Casadó, para dar entrada a Lewandowski.

Castigo y cariño a Casadó

Quizá para mitigar las consecuencias de un cambio tan drástico, que suele leerse como un castigo, Flick tuvo un gesto cariñoso con el canterano cuando este, decepcionado, abandonaba el terreno de juego.

En cambio, cuando llegó al vestuario, concluida la primera parte, Flick explotó. No tuvo reparos en mostrar que la primera parte de su equipo le había desagradado profundamente, como nunca desde que aterrizó en Can Barça.

El centro del campo, foco de las críticas

Fue especialmente crítico con los jugadores del centro del campo: pese a que el Barça sufrió en defensa más de la cuenta, y los zagueros no lograron contener las acometidas del Atlético, Flick puso el foco en los hombres del centro del campo y la delantera.

Les reprochó que no presionasen lo suficiente, que no supieran frenar al rival, que no lograsen mantener la posesión del balón. El Barça, durante la primera parte, fue un equipo fantasma, que apenas generó fútbol.

"No jugamos bien en el primer tiempo. No jugamos como un equipo. Había mucha distancia entre todos. No presionamos como queríamos. La segunda parte fue mejor y tenemos un partido más, pelearemos por ello. Somos capaces de ganar cada tiempo por dos goles. Necesitamos a nuestros fans en el estadio", añadió el técnico a su análisis, ya en rueda de prensa después del partido.

Flick, con gesto serio durante el Atlético-Barça de semifinales de Copa / EFE

Lo más sorprendente de Flick, sin embargo, llegó al descanso. Cuando se dirigió a sus jugadores visiblemente molesto. Tan molesto que lanzó una frase especialmente impactante, y en un tono no precisamente moderado. "¡Merecéis ir perdiendo por más goles!".

Había sido, sin duda, la peor primera parte del Barça en la 'era Flick'.

¿Peor que la derrota ante el Inter?

Ya más calmado, en la rueda de prensa dijo que la derrota del Metropolitano no había sido su derrota más amarga como técnico del Barça. "El día del Inter", respondió, contundente, cuando se le preguntó si acababa de sufrir su día más duro como entrenador del Barça.

Si el día del Inter se despidió de la Champions, ante el Atlético tendrá que firmar una remontada épica para colarse en la final de la Copa del Rey y revalidar el título logrado el año pasado.

El Barça sufrió una dura derrota en el Metropolitano / Dani Barbeito

Las posibilidades de remontar

Más comedido ante la prensa que en el descanso en el vestuario, Flick también lamentó las decisiones arbitrales.

"No quiero excusas porque no jugamos bien, jugamos mal. En el segundo tiempo estuvimos mejor, pero tenemos que aceptar este resultado y pelear en el próximo partido. Intentaremos remontar. Tenemos dos tiempos de 45 minutos. Habría que marcar dos goles en cada tiempo. Puede ocurrir, sabemos que es difícil. Para nosotros no está hecho, pelearemos en el Camp Nou por la final", afirmó sobre las posibilidades de darle la vuelta a la eliminatoria.