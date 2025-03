Bruno Lage duda del Barça: "No sé cómo reaccionarán"

Bruno Lage compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa de la previa de la vuelta de los octavos de final que enfrentan el FC Barcelona y el Benfica este martes a las 18:45h en Montjuïc. Esta es la tercera vez que ambos equipos se ven las caras en la presente temporada; sin embargo, ninguno de los dos resultados anteriores fue favorable para los suyos.

Los portugueses deberán salir con todo para remontar una eliminatoria que, de momento, va 1 a 0 a favor de los azulgranas: "Nuestro planteamiento para el encuentro es similar a los partidos anteriores contra el Barça. Es un equipo que le gusta tener la pelota y jugar con los mediocampistas. No obstante, lo más importante para nosotros es sentir la confianza; debemos tener la ambición de crear ocasiones y marcar goles".

En la ida, los de Flick ganaron por la mínima después de quedarse con diez jugadores en el minuto 22 y de que los lisboetas no aprovecharan las oportunidades de gol: "No creo que nos falte nada para el partido, solo los goles. Lo que logramos en los últimos encuentros fue muy positivo, pero podríamos haber marcado más con la cantidad las ocasiones que tuvimos". Un hecho que tendrán que remediar si quieren pasar de ronda: "No creo que haya ansiedad para marcar, teniendo en cuenta la experiencia previa del equipo. Contra el Barcelona siempre hemos empezado muy bien: en el primero marcamos rápido y en el segundo se quedaron con un jugador menos al inicio. Estamos confiados".

En la rueda de prensa, Lage no quiso hablar sobre futbolistas blaugranas en concreto: "No nos preocupamos por un solo jugador. Aparte de Lamine, también están Raphinha y Lewandowski. Los tres están en una dinámica muy buena, pero nosotros tenemos jugadores con gran calidad. Lo más importante es trabajar de forma colectiva, defender juntos, buscar los espacios y poder generar las oportunidades de gol para marcar".

Sobre el buen momento de Pedri el entrenador portugués dijo: "Su presencia no nos hace cambiar la estrategia, pero estamos preparando bien a los centrocampistas para entender como el Barcelona construye el juego. En los dos partidos anteriores tuvimos muchas oportunidades de gol, pero la lucha estratégica entre el mediocampo de ambos equipos fue muy interesante".

Como no era de extrañar, también hubo tiempo para referirse a la reciente defunción de Carles Miñarro y el estado anímico de los azulgranas: "Su pregunta me lleva a decir otra vez cuánto siento la pérdida del doctor del Barça. Es un momento muy difícil y no sé como reaccionarán". Aun así, el técnico apunta que su equipo también tiene "cosas para estar motivados"; un ejemplo es la ausencia de Di Maria, quién se perderá el partido por lesión. Sin embargo, un jugador que tiene posibilidades de disputar el enfrentamiento es Florentino que, pese a perderse la ida por molestias, su retorno al césped está cada vez más cerca: "Florentino hoy entrenará y decidiremos mañana si jugará".

Tomás Araújo también confía

El defensa del Benfica, por su parte, no quiso darle importancia a los partidos anteriores contra el Barcelona: "Fueron partidos diferentes en contextos diferentes, pero generamos ocasiones de gol, cosa que tenemos que hacer mañana". "Estamos confiados, jugando nuestro fútbol y preparados para dar nuestra mejor versión", añadió. También habló sobre el duelo que enfrentará con Raphinha, uno de los mejores jugadores del equipo rival: "Decir que Raphinha es el más difícil de defender es complicado porque tienen muchos jugadores buenos. Yo estoy preparado para el partido".