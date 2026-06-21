Bruno Casanovas, cofundador de Nude Project: "Con Ronaldinho acabamos de fiesta un martes en la sala de reuniones: fue una locura"

Bruno Casanovas (Madrid, 2000) llega con unos minutos de retraso a la hora pactada en la oficina y se disculpa con su equipo. Fuera, el bochorno es asfixiante y entra con gesto apurado. Ya dentro, es él quien activa a sus colaboradores con preguntas sobre vuelos, envíos pendientes y reuniones con “temas grandes” en las que —insiste— quiere participar.

El espacio, situado en el entorno del 22@ de Poblenou de Barcelona —un ecosistema de startups y empresas tecnológicas donde abundan las oficinas de diseño y los cafés de especialidad—, encaja perfectamente con la imagen que ellos mismos quieren proyectan: la de jóvenes emprendedores "sin miedo al éxito" con un punto canallita de baja intensidad.

Casanovas es uno de los cofundadores de Nude Project, una firma que ha logrado que figuras tan distintas como Ronaldinho, Cucurella o Madonna vistan su marca, pero, sobre todo, ha provocado una fiebre entre adolescentes que buscan proyectar una imagen hedonista y abrazar ese concepto tan escurridizo llamado molar.

¿Te sorprende una entrevista así?

Muy random, ¿no? Sinceramente, yo deportivamente pinto poco. Mi carrera deportiva ha sido muy breve. Mi pico en el mundo del deporte fue que fui segundo capitán de fútbol de mi equipo cuando tenía 11 años. Bueno, capitán suplente.

¿En ese momento qué significaba el fútbol para ti?

A ver, para mí era todo. Después uno evoluciona y va diciendo: "Hostias, me apetece hacer otras cosas". Pero para el Bruno de los 5 a los 12 años, el fútbol era todo. Luego me surgieron otras curiosidades. También me di cuenta de que no era tan bueno, era medio gordito, y dije: "Bueno, ya buscaré otra pasión".

¿Qué posición ocupabas en el campo?

Lateral izquierdo.

¿En qué futbolista te proyectabas entonces?

Es muy random porque no era lateral izquierdo, pero a mí me encantaba Ozil. Sentía que era un tío puro, bueno, simpático, que aportaba mucho sin tener que ser prepotente ni protagonista en todo momento.

Ozil tenía ese encanto clásico del mediapunta capaz de hacer algo insospechado...

Exacto. Y después tengo que mencionar a Ronaldinho. Nunca me proyecté como él porque creo que no podemos ser personajes más distintos, pero ese hombre es magia. Es lo que hace que el fútbol sea entretenido, mágico y divertido. Además, pudimos hacer una colaboración con él el año pasado y fue un momento superespecial para nosotros.

¿Qué te llamó más la atención pudiéndole conocer tan de cerca?

Mira, algo que me encantó es que Ronaldinho es un tío superameno, divertido, y parece que está en un estado de flow constante, ¿sabes? Cuando vino a la oficina, saludó a todo el equipo. Después estuvimos de fiesta aquí en la oficina celebrando cuando sacamos una colección. Fue muy divertido. Tú imagínate: una oficina normal, un martes por la tarde, y estamos de fiesta con Ronaldinho en la sala de reuniones. Una locura. Y me encantó una frase que dijo su hermano: su madre decía desde pequeño que “Ronaldinho ha dejado de ser Ronaldinho para ser Ronaldinho para el mundo”, es decir, que su vida estaba destinada a dar felicidad y alegría al mundo. Y quizá a costa de sacrificar cosas como ir al supermercado o tener una vida normal. Es algo que se me quedó. Me resuena un poco con lo que vi recientemente en la película de Michael Jackson, otra persona que se entregó completamente para intentar crear un mundo más feliz, más alegre. Creo que Ronaldinho hacía lo mismo en el fútbol.

Con Ronaldinho hay dos cosas que mucha gente querría hacer alguna vez: jugar a fútbol y salir de fiesta . Tú has hecho la segunda. ¿Está a la altura de su fama?

[Sonríe]. Es una persona muy divertida, tío. No lo voy a confirmar ni desconfirmar, pero es pura magia dentro y fuera del campo.

Bruno Casanovas, director creativo de Nude Project / Dani Barbeito / SPO

Has conocido a muchos famosos, incluso a Madonna. ¿Qué es lo más loco que has vivido con alguno de ellos?

Vale, te cuento algo reciente muy random que me impactó mucho.Hace tres o cuatro meses conocí a Maluma en Nueva York. Tuvimos una conexión brutal, parecía que nos conocíamos de otra vida. A los 20 minutos estábamos hablando de mundo espiritual y desapego material. Él llevaba un reloj Cartier chulísimo y en broma me dijo: “Esto es material y te gusta, ¿no?”.

Se quitó el reloj, me lo puso y me dijo: “Es tuyo”.

Yo: “No puede ser”.

Y él: “Es tuyo”.

A los 20 minutos de conocerlo me regaló el regalo más loco que me han hecho en mi vida. Es este reloj que llevo. Una pasada. Lo miro a veces y pienso: “No sé cómo voy a explicar esto a mis hijos… qué puta locura”.

Quería preguntarte también por la moda de las camisetas retro de fútbol: ¿cómo ha pasado de ser un producto de nicho a convertirse en una prenda que lleva todo el mundo?

Buena pregunta. Yo creo que la moda en general va de desubicar y reinterpretar. Es algo histórico: coges algo que tiene sentido en la montaña, en el fútbol o en la nieve y lo llevas a la ciudad. Al principio choca, pero ese choque es el morbo, lo que atrae. El fútbol es justo eso. Cuando Bellerín se pone unos tejanos, una camiseta de fútbol y un cinturón, de repente es el tío de moda. La gente dice: “No debería funcionar… pero en verdad mola muchísimo”. Así funcionan las tendencias.

También hay mucha nostalgia en estas camisetas retro. ¿Por qué funciona tanto comercialmente la nostalgia?

Creo que los humanos vivimos mirando al futuro o al pasado. Muy pocas veces estamos presentes. Y la moda tiene la magia de tangibilizar recuerdos. Por ejemplo, estuve en un concierto de Bad Bunny: la gente vive algo único y después pasa semanas recordándolo. Comprarte una camiseta de merch es llevarte ese recuerdo a casa. La abres dentro de años, te la pones y revives ese momento durante unos segundos. Es muy mágico.

¿Coincidiste con algún futbolista en la casita?

Había muchísimos.

¿Quién estaba?

Lamine, Pedri, Gavi, Lewandowski, Ferran… Olmo estaban todos, básicamente.

¿Qué te parece la evolución del estilo de Lamine?

No soy la mejor persona para opinar porque no lo sigo tanto, pero me encanta que los futbolistas cada vez cuiden más su forma de vestir. La moda ese eso: cada mañana eliges un personaje según cómo te vistas. Y que los futbolistas se pregunten qué quieren representar me parece muy interesante.

¿Hay algún futbolista cuyo estilo te guste especialmente?

Bellerín, sin duda. Y Koundé también me flipa. Creo que Bellerín fue bastante pionero y vanguardista en cómo los futbolistas cuidan su imagen y su forma de vestir, en cómo se proyectan al mundo. Es una pasada. Ahora también ha habido algo bastante loco que me salió en Instagram el otro día: la selección de un país africano… ¿lo viste o no? . Y luego vi a una vez a una selección africana entrando con estampado de leopardo, parecía una película. Pensé: qué manera de lanzar un mensaje al mundo. Michael Jackson también lo hacía: el guante, el gorro… un estilo visual que no se olvida.

Bruno Casanovas posa para SPORT / Dani Barbeito / SPO

Francia se ha presentado al Mundial con una imagen donde cada jugador sale con la camiseta del club donde empezó...

Qué bueno. Me la tenéis que enseñar luego.

¿Qué significa para ti un Mundial?

Más allá del fútbol, es un fenómeno de unión brutal en España. Da igual si te gusta el fútbol o no.Es un momento de orgullo, de estar con familia o amigos. Ver un partido del Mundial juntos es una excusa para estar cerca. Y vamos a ganar, ¿no? Confío mucho.

¿Qué momento recuerdas más de los Mundiales?

El que ganamos. Yo tenía 12 años y estaba en Bali, Indonesia. Fue absolutamente mágico. Recuerdo el sentimiento de orgullo puro. Me sorprendió lo que el fútbol puede generar.

Para acabar: ¿tu futbolista favorito y equipo?

Ronaldinho. Sin duda. Ganar era importante, pero no lo era todo para él. Era el espectáculo, la magia. ¿Un equipo? Soy del Madrid.

¿Algún jugador del Madrid que te haya marcado?

Ozil, sin duda.Y Sergio Ramos también. Me parece un jugador que marcó una época, con trabajo, liderazgo y humildad. Un tipazo.

Una campaña Mundial vinculada a la selección

Nude Project ha preparado una campaña especial vinculada al Mundial con una colección inspirada en la competición. El drop se llama Certified Winners Club y cada pieza se irá desbloqueando con cada victoria de La Roja.

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La colección funciona como una serie de piezas exclusivas, todas únicas, que se irán desbloqueando mediante sorteos cada vez que España consiga una victoria en partido oficial.La participación tiene un coste simbólico de un euro. Y lo más llamativo es que, si el equipo logra llegar a la final, esa última etapa del sistema abre la opción de conseguir dos entradas, lo que añade un aliciente extra al final del recorrido.