El Brujas rechaza la primera oferta del Barça por Jesse Bisiwu

Al Barça le espera un mercado de fichajes muy movido en todos los sentidos. El club azulgrana trabaja en varias operaciones de cara a reforzar la plantilla y una de las prioridades de la dirección deportiva pasa por incorporar talento joven con proyección de futuro. En ese sentido, el club azulgrana hace tiempo que sigue a Jesse Bisiwu, una de las grandes promesas del fútbol belga y un futbolista que gusta mucho dentro de la entidad catalana.

Según ha podido saber SPORT de fuentes solventes, el Brujas ha rechazado la primera oferta formal del Barça por Jesse Bisiwu. El club belga considera que la cantidad presentada por la entidad azulgrana es claramente insuficiente para dejar salir a una de las grandes joyas de su cantera y, a día de hoy, entiende que esa propuesta está muy lejos de las cifras que manejan internamente. En el Brujas tienen muy claro que el valor del extremo izquierdo, de solo 18 años, es mucho más alto de lo que el Barça está dispuesto a pagar en este momento.

Un jugador de futuro

Bisiwu está considerado como uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol belga. Se trata de un extremo muy potente físicamente, con mucho desborde, velocidad y facilidad para ver portería. Precisamente ese perfil explosivo y vertical es uno de los motivos por los que el Barça lleva meses siguiendo muy de cerca su evolución y valora seriamente su incorporación de cara al futuro.

Deco llegó a viajar en diciembre para verse con la familia del jugador, algo que pone de manifiesto que, más allá de los múltiples rumores que aparecen cada semana alrededor del mercado de fichajes, el interés del Barça por Jesse Bisiwu sí es completamente real. En el club azulgrana consideran que sus condiciones encajan perfectamente en la idea futbolística de la entidad y creen que puede convertirse en un futbolista importante a medio plazo. Sin embargo, el Brujas no tiene intención de poner facilidades para negociar su salida.

Contactos recientes

El jefe de scouting del Barça, Joao Amaral, ha mantenido varios encuentros con el entorno del jugador durante los últimos meses. Además, tal y como desveló SPORT, durante la Final Four de la Youth League se produjo un cara a cara entre representantes del club azulgrana y dirigentes del conjunto belga.

En aquella reunión, el Barça trasladó por primera vez de manera formal su interés en fichar a la joven perla belga. Posteriormente, hace aproximadamente dos semanas, la entidad catalana envió una primera propuesta oficial que ya ha sido rechazada por el Brujas, convencido de que su futbolista tiene una valía muy superior a la reflejada en la oferta azulgrana. A partir de aquí, el conjunto blaugrana deberá valorar si presenta una segunda oferta formal al club belga o si decide retirarse de la operación para centrarse en otros talentos emergentes, aunque a día de hoy todo apunta a que el Barça volverá a la carga con una nueva propuesta en las próximas semanas.