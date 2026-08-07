El Brujas paga la cláusula de Jan Virgili y en breve será oficial: el Barça cobrará 4,8 'kilos'

El traspaso de Jan Virgili al Club Brujas está hecho. Según ha sabido SPORT, el joven extremo ya ha superado con éxito el reconocimiento médico en Bélgica y la vinculación se hará oficial en las próximas horas. Una vez estampada la firma en su nuevo contrato, la operación quedará completamente sellada tras haberse completado todos los trámites entre las partes.

La negociación cobró velocidad después de que el periodista Sacha Tavolieri adelantase este jueves que el conjunto belga había tomado la delantera frente al resto de clubes interesados al apostar por el pago directo de la cláusula de rescisión. A estas horas en SPORT podemos confirmar que el Brujas ya ha hecho efectivo dicho abono al RCD Mallorca, dejando la documentación lista para la formalización del traspaso.

Verá en la grada el Brujas-Kortrijk

Aunque de momento no podrá vestirse de corto ni estar junto a sus compañeros sobre el césped, Virgili vivirá sus primeras horas en su nuevo destino este mismo viernes desde la grada, presenciando el partido de la liga belga de su nuevo equipo ante el KV Kortrijk.

Su incorporación a los entrenamientos se producirá en los próximos días de forma inmediata. El futbolista llega en plena forma tras realizar toda la pretemporada con el Mallorca, donde firmó actuaciones destacadas como el gol y la asistencia que logró en el amistoso frente al París Saint-Germain.

Consecuencias para el Barça y un proyecto a medida

El pago de la cláusula, fijada en 12 millones de euros, tiene un impacto económico directo en el FC Barcelona. La entidad azulgrana percibirá el 40% de la operación, lo que equivale a una cifra cercana a los 5 millones de euros. Durante las últimas semanas, Deco y la secretaría técnica del Barça dudaron sobre si abonar al Mallorca el 60% restante (alrededor de 7 millones de euros) para cederlo posteriormente y no perder el control sobre la promesa, aunque finalmente descartaron realizar ese desembolso.

Virgili celebra su gol ante el PSG. / Manu Mielniezuk

El Brujas aprovechó esta indecisión para irrumpir con fuerza y situar a Jan Virgili como uno de los pilares de su proyecto deportivo. El entorno resulta perfecto para la proyección del extremo: el conjunto belga disputará la Champions League —competición en la que Virgili se estrenará— y se caracteriza por ser un club que brinda un volumen elevado de oportunidades a los futbolistas jóvenes