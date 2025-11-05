Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

Club Brujas - Barcelona, en directo: Champions League hoy, en vivo

Sigue la previa y el minuto a minuto del partido entre el Club Brujas y el FC Barcelona (21.00h, Movistar+ Liga de Campeones) de la 4ª jornada de la fase liga de la Champions League

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles en el duelo frente al Olympiacos en la tercera jornada de la Champions League 2025/26

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles en el duelo frente al Olympiacos en la tercera jornada de la Champions League 2025/26 / Dani Barbeito

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL