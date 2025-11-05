Club Brujas - Barcelona, en directo: Champions League hoy, en vivo

Recibimiento a las peñas

Antes de acudir al almuerzo de directivas, Joan Laporta ha recibido al hotel de concentración a la peña blaugrana de Gante y la peña barcelonista de París, que este miércoles celebra su 15 aniversario. Por parte del Barça, la representación ha estado encabezada por el presidente Joan Laporta y también por el directivo del área social, Josep Ignaci Macià.

El presidente ha agradecido el compromiso y el barcelonismo de los presentes y ha respondido preguntas relacionadas con la actualidad. Los peñistas también han tenido la oportunidad de conocer a Hansi Flick. El técnico, en su línea habitual, ha sido muy amable con todos ellos.

Joan Laporta estuvo muy atento con los aficionados barcelonistas / FC Barcelona

El Barça estará muy bien arropado en el Jan Breydel con una nutrida presencia de aficionados. El presidente ha atendido a todos ellos mostrando su agradecimiento por estar al lado del equipo y se ha fotografiado con los representantes de las peñas presentes en Brujas.

Hansi Flick firmó autógrafos y se fotografió con los culés presentes en Brujas / FC BARCELONA

Laporta ha percibido el calor de la afición en un momento importante para el club con la próxima apertura del Camp Nou y el esfuerzo del equipo para estar en cabeza en todas las competiciones.