En Directo
Club Brujas - Barcelona, en directo: Champions League hoy, en vivo
Sigue la previa y el minuto a minuto del partido entre el Club Brujas y el FC Barcelona (21.00h, Movistar+ Liga de Campeones) de la 4ª jornada de la fase liga de la Champions League
Defensa a Lamine Yamal
El presidente del FC Barcelona fue contundente en defensa de Lamine Yamal, cuya pubalgia está afectando en su rendimiento.
Regreso al Spotify Camp Nou
El presidente del FC Barcelona, muy satisfecho con la respuesta de la afición al entrenamiento a puertas abiertas en el Estadi de este viernes, puso la fecha de regreso antes de reunirse con el alcalde de Brujas, Dirk De Fauw.
Recibimiento a las peñas
Antes de acudir al almuerzo de directivas, Joan Laporta ha recibido al hotel de concentración a la peña blaugrana de Gante y la peña barcelonista de París, que este miércoles celebra su 15 aniversario. Por parte del Barça, la representación ha estado encabezada por el presidente Joan Laporta y también por el directivo del área social, Josep Ignaci Macià.
El presidente ha agradecido el compromiso y el barcelonismo de los presentes y ha respondido preguntas relacionadas con la actualidad. Los peñistas también han tenido la oportunidad de conocer a Hansi Flick. El técnico, en su línea habitual, ha sido muy amable con todos ellos.
El Barça estará muy bien arropado en el Jan Breydel con una nutrida presencia de aficionados. El presidente ha atendido a todos ellos mostrando su agradecimiento por estar al lado del equipo y se ha fotografiado con los representantes de las peñas presentes en Brujas.
Laporta ha percibido el calor de la afición en un momento importante para el club con la próxima apertura del Camp Nou y el esfuerzo del equipo para estar en cabeza en todas las competiciones.
Paseo por la ciudad
El alcaldel Brujas y su presidente han acompañado a la comitiva azulgrana en un pequeño paseo por el centro de la ciudad.
La comitiva barcelonista estaba comandada por Joan Laporta acompañado por los directivos Rafael Yuste, Miquel Camps, Joan Ignasi Macià, Elena Fort, Xavier Barbany y Joan Soler.
Todos ellos se han dirigido al restaurante Zet'Joe de Geert Van Hecke.
Bujas-Barça
¡Buenos días! Arrancamos el seguimiento del partido entre el Brujas y el FC Barcelona de esta noche, a las 21.00 h., en el estadio Jan Breydel.
El Barça quiere sumar tres nuevos puntos y ponerse en el grupo de cabeza de la Champions League.
