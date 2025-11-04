Brujas - FC Barcelona: alineaciones probables del partido de la jornada 4 de la Champions League

El Barça llega a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League ante el Brujas después de vencer por 3-1 al Elche, gracias a los goles de Lamine, Ferran y Rashford.

Más allá de la victoria en el último encuentro, los de Hansi Flick atraviesan un momento complicado después de caer en el Clásico y ver como el eterno rival se distanciaba hasta los cinco puntos de ventaja en la competición doméstica. En Europa, la situación ahora mismo es de 'calma tensa', pues, con seis puntos de nueve posibles, se encuentra fuera de la zona de clasificación directa a octavos y aún debe hacer frente a una salida tan difícil como Stamford Bridge.

Fermín López y Marcus Rashford celebran el tercer gol en el partido entre Barça y Elche / Dani Barbeito / SPO

Por su parte, el Brujas llega al choque tras tres victorias consecutivas, aunque no como líder de la liga belga, que encabeza el Royale Union SG con tres puntos más. En la fase de liga de la Champions suma tres puntos logrados frente al Mónaco de Ansu Fati, pero sabe que, si quiere meterse en la ronda de repesca, no puede relajarse y debe hacerse fuerte en su estadio.

Recuperando efectivos

Si en el último encuentro la enfermería de Can Barça se iba vaciando gracias a las recuperaciones de Dani Olmo y Robert Lewandowski, que incluso tuvieron minutos frente al Elche, para el partido ante el Brujas se esperaba que Hansi Flick recuperara a un nuevo jugador, Andreas Christensen, pues había regresado a los entrenamientos con el grupo tras sus problemas estomacales y en el sóleo. El danés, sin embargo, no se ha recuperado a tiempo y no forma parte de la expedición culé hacia tierras belgas.

Robert Lewandowski of FC Barcelona in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Elche CF at Estadi Olimpic Lluis Companys on November 02, 2025 in Barcelona, Spain. AFP7 02/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Elche CF - La Liga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tampoco podrá contar el teutón será con Joan Garcia, a quien espera para el fin de semana ante el Celta; Raphinha, que no volverá hasta después del parón; Pedri, roto recientemente, ni Gavi y Ter Stegen, lesionados de más larga duración.

Además, la gestión de jugadores como Lamine Yamal, todavía no recuperado del todo de su pubalgia como el propio técnico confesó, o Pau Cubarsí, tocado y suplente en el último partido, podría provocar modificaciones en el once culer.

Por su parte, Nicky Hayen, entrenador del Brujas, no podrá contar con Mignolet, Ludovit Reis ni Bjorn Meijer para enfrentarse al conjunto catalán.

Lamine Yamal celebra el tanto contra el Elche señalándo y besando el escudo del Barça. / ·

Alineaciones probables

Brujas: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Tresoldi, Tzolis.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford, Lewandowski, Ferran.