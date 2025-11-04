FC BARCELONA
Brujas - FC Barcelona: alineaciones probables del partido de la jornada 4 de la Champions League
El conjunto de Hansi Flick llega al encuentro europeo tras recuperar sensaciones y efectivos
El Barça llega a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League ante el Brujas después de vencer por 3-1 al Elche, gracias a los goles de Lamine, Ferran y Rashford.
Más allá de la victoria en el último encuentro, los de Hansi Flick atraviesan un momento complicado después de caer en el Clásico y ver como el eterno rival se distanciaba hasta los cinco puntos de ventaja en la competición doméstica. En Europa, la situación ahora mismo es de 'calma tensa', pues, con seis puntos de nueve posibles, se encuentra fuera de la zona de clasificación directa a octavos y aún debe hacer frente a una salida tan difícil como Stamford Bridge.
Por su parte, el Brujas llega al choque tras tres victorias consecutivas, aunque no como líder de la liga belga, que encabeza el Royale Union SG con tres puntos más. En la fase de liga de la Champions suma tres puntos logrados frente al Mónaco de Ansu Fati, pero sabe que, si quiere meterse en la ronda de repesca, no puede relajarse y debe hacerse fuerte en su estadio.
Recuperando efectivos
Si en el último encuentro la enfermería de Can Barça se iba vaciando gracias a las recuperaciones de Dani Olmo y Robert Lewandowski, que incluso tuvieron minutos frente al Elche, para el partido ante el Brujas se esperaba que Hansi Flick recuperara a un nuevo jugador, Andreas Christensen, pues había regresado a los entrenamientos con el grupo tras sus problemas estomacales y en el sóleo. El danés, sin embargo, no se ha recuperado a tiempo y no forma parte de la expedición culé hacia tierras belgas.
Tampoco podrá contar el teutón será con Joan Garcia, a quien espera para el fin de semana ante el Celta; Raphinha, que no volverá hasta después del parón; Pedri, roto recientemente, ni Gavi y Ter Stegen, lesionados de más larga duración.
Además, la gestión de jugadores como Lamine Yamal, todavía no recuperado del todo de su pubalgia como el propio técnico confesó, o Pau Cubarsí, tocado y suplente en el último partido, podría provocar modificaciones en el once culer.
Por su parte, Nicky Hayen, entrenador del Brujas, no podrá contar con Mignolet, Ludovit Reis ni Bjorn Meijer para enfrentarse al conjunto catalán.
Alineaciones probables
Brujas: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Tresoldi, Tzolis.
FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford, Lewandowski, Ferran.
