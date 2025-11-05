Previa movida en Brujas: incendio en autobús de aficionados del Barça y problemas con la reventa

La previa del partido entre FC Barcelona y Club Brujas en el Jan Breydel Stadion vivió momentos de tensión a menos de dos horas para el inicio del partido. El motivo, un incendio en uno de los autobuses lanzadera que debía transportar a parte de los 1.300 aficionados culés desplazados. Las llamas las provocaron algunos hinchas azulgranas que decidieron encender bengalas dentro de uno de los vehículos fletados para llegar al estadio desde Vridagmarkt, en el centro de la ciudad belga.

No obstante, todo quedó en un susto y los 1.300 aficionados del Barça, formados principalmente por socios y peñistas que viajaron para acompañar al equipo, no tendrán problemas para animar a los suyos en Bélgica.

El triunfo en Brujas acercaría a los de Hansi Flick a la ronda de octavos de final, pues sumar los tres puntos situaría a los catalanes en la zona de clasificación directa, evitando así la ronda previa de play-off. Los seguidores del club azulgrana tratarán de hacerse notar pese a ser claramente inferioridad en un estadio con aforo para 30.000 espectadores.

Problemas con la reventa

Además, por si la previa no estaba lo suficiente enrarecida con el altercado del autobús, el club belga informó pocas horas antes a sus aficionados de los riesgos que puede conllevar hacerse con una entrada para el gran choque europeo ante los catalanes mediante vías no oficiales, o lo que es lo mismo, a través de la reventa.

"Hoy, el Club Brujas juega en casa contra el FC Barcelona a las 21:00 horas en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Es un partido que todos los aficionados esperan con gran expectación, pero lamentablemente, circulan entradas ilegales en varias páginas web de reventa.

Estadio del Club Brujas / Marc Gómez / Redes

Hemos detectado la circulación de entradas ilegales en sitios web de reventa . Es importante saber que la reventa o compra de entradas fuera de la página web oficial del Club Brujas está prohibida. Además, comprar una entrada de esta manera no tiene sentido: todas las entradas no oficiales serán bloqueadas y no le permitirán el acceso al Estadio Jan Breydel. Quien compre una entrada de este tipo no solo se arriesga a que le denieguen la entrada, sino también a ser víctima de una estafa.

Los estafadores se aprovechan de la alta demanda y venden entradas inválidas, haciéndole perder su dinero. Por lo tanto, compre siempre a través de los canales oficiales y contribuya a garantizar una experiencia segura y justa en el día del partido. ¿No puedes asistir pero tienes una entrada para el partido? Puedes compartirla con amigos y familiares a través de la aplicación del Club", expone el largo comunicado. Pese a la buena intención, es cierto que quizás llega algo tarde, pues ha sido publicado el mismo día de partido.