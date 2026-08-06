El Brujas abonará la cláusula de Jan Virgili: el Barça cobrará unos cinco millones

Jan Virgili está a un paso del Brujas. El extremo de Vilassar se incorporará al club belga en una información que han adelantado 'Última Hora' y Sacha Tavolieri y que podemos corroborar en SPORT. Las negociaciones se han llevado de forma sigilosa y el futbolista se ha despedido esta tarde de la plantilla. El Brujas, según ha podido saber este periódico, abonará los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión. El FC Barcelona recibirá alrededor de cinco 'kilos' al tener el 40% de una futura venta.

Virgili, este viernes en Son Bibiloni junto a Raíllo. / RCD Mallorca

Tras evaluar un amplio abanico de propuestas a lo largo del mercado estival, el futbolista ha aceptado la oferta del club belga. A pesar de su determinación por salir, el jugador ha sentido el respaldo constante de la hinchada balear. Sin ir más lejos, este pasado miércoles participó en el encuentro amistoso que enfrentó al conjunto bermellón contra el PSG en Son Moix. Durante el choque, la afición mallorquinista coreó su nombre de forma unánime y le instó a permanecer en la isla.

El Mallorca, inamovible

El Mallorca adoptó desde el primer momento una postura tajante: no negociaría la salida del atacante por una cantidad inferior a los 12 millones de euros fijados en su cláusula de rescisión. La entidad balear, tras haber realizado caja con otras operaciones este verano, no tenía la necesidad de ingresar liquidez de manera urgente. Ante este requisito impepinable, el Brujas dio el paso definitivo y se mostró dispuesto a abonar la cifra entera para cerrar su fichaje.

Semanas atrás, la situación pudo haber tomado un rumbo diferente. El entorno de Jan Virgili mantuvo una reunión con la directiva del FC Barcelona. Aquella cumbre abrió la opción de que la entidad azulgrana ejecutara una cláusula de compra estipulada en 7 millones de euros (al contar con el 40% de una futura venta) para posteriormente cederlo y mantener así el control sobre el futbolista. Sin embargo, las dudas en la secretaría técnica barcelonista se prolongaron durante semanas y el club catalán decidió no ejecutar finalmente dicha cláusula.

Jan Virgili, durante un entrenamiento de esta semana. / RCD Mallorca

El Brujas, por el contrario, presentó una propuesta a largo plazo que ha terminado por convencer al jugador. El club belga destaca por su apuesta decidida por la juventud y le ofrece a Virgili un papel importante dentro del equipo. A esto se suma el incentivo de disputar la Liga de Campeones, donde el jugador tiene garantizados al menos ocho partidos en el nuevo formato continental.

A falta de cerrar únicamente los últimos flecos contractuales entre las partes, la operación se encuentra totalmente encaminada. Se prevé que el futbolista viaje lo antes posible a Bélgica para someterse al reconocimiento médico y rubricar su vinculación.