La bronca de Gavi a Lewandowski: "Robert, hostia..."

El canterano azulgrana demostró que carácter le sobra, incluso para apretar a un veterano como Lewandowski Gavi es uno de los futbolistas más importantes en la plantilla del Barça y su entrega es total

No lleva el brazalete de capitán y apenas tiene 19 años, pero a Gavi no le importa mostrar todo su carácter con rivales y compañeros, incluso con algunos a los que casi le doblan la edad. 'DAZN' captó unas imágenes en las que el canterano azulgrana se cabreaba con Robert Lewandowski y le apremiaba a no hacer falta en una acción del partido ante el Sevilla.

"Robert, hostia. No hagas falta ahí hostia. ¡Hombre!", le decía Gavi al veterano goleador. Incluso a Lewandowski, una de las grandes estrellas de este Barça y que lo ha ganado todo como jugador, es capaz de 'reñirle'. Tan solo es una muestra más del carácter ganador que imprime Gavi al equipo y con el que nutre todo su juego.

Es un animal competitivo, capaz de cabrearse porque un compañero ha hecho una falta en el lugar que no toca o cuando el equipo ya estaba apretando lo suficientemente bien como para no tener que hacer esa falta.

Gavi, celebrando un gol junto a Lewandowski | EFE

Así, la jerarquía y el creerse importante en el equipo han hecho que Gavi tenga la personalidad como para atreverse a decirle según qué cosas a según qué jugadores.

Sin duda, el canterano azulgrana es uno de los jugadores más importantes de la primera plantilla del Barça. Es todo entrega y carácter, pero después también tiene la calidad como para llevar los tempos del partido y ser un jugador que difícilmente perderá pelotas.