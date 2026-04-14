El cachondeo de Lamine con el pelo de Casadó y el césped del Metropolitano

El FC Barcelona está centrado en dar la vuelta a la eliminatoria, pero no lo tendrá nada sencillo, ya que debe ganar por más de dos goles al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto de Hansi Flick quiere lograr una gesta histórica para conseguir un billete a las semifinales de la Champions League.

Uno de los futbolistas que quieren tirar del carro es Lamine Yamal, quien ya demostró en la ida en el Spotify Camp Nou su gran nivel de juego, aunque no fue suficiente para conseguir un buen resultado que facilitara la vuelta. El equipo del Cholo Simeone ganó 2-0, con un claro protagonista, el árbitro István Kovács, quien expulsó a Pau Cubarsí y no sancionó un claro penalti a favor del Barça tras un desentendido entre Musso y Marc Pubill.

El de Rocafonda tiró de galones y decidió salir en rueda de prensa, donde demostró que está enchufado: "Me encuentro muy bien, muy motivado, espero que pueda marcar las diferencias, y que el Cholo me haga un favor y me ponga un uno contra uno".

Tras la rueda de prensa del '10' culé y de Flick, el conjunto azulgrana salió a entrenar al Riyadh Air Metropolitano, donde se encontró un césped en muy mal estado.

Durante el entrenamiento, las cámaras de 'El Desmarque' captaron cómo Lamine Yamal bromeaba con Marc Casadó sobre el césped, pero también sobre su pelo.

"Colega, coge un poco de césped del campo para tu pelo", comentó el de Rocafonda.

La reacción de Casadó fue inmediata, ya que se acercó a Lamine Yamal para darle una patada al aire, bromeando en todo momento.

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Una escena que demuestra que el conjunto culé está más unido que nunca y tiene entre ceja y ceja darle la vuelta a la eliminatoria. Aunque, son conscientes de que no será nada fácil, no piensan tirar la toalla hasta el último momento.