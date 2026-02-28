Así fue la broma 'fétida' de Piqué a Mathieu: "Me hizo una locura en el vestuario"

La entrevista de Jérémy Mathieu en beIN Sports permitió al exdefensa francés repasar con detalle su etapa en el FC Barcelona. El defensor francés aterrizó a la Ciudad Condal en 2014, tras aceptar una oferta suculenta de Luis Enrique y Zubizarreta y abandonar el Valencia.

Mathieu recordó cómo su fichaje se produjo después de recibir la llamada del técnico asturiano, quien impulsó su incorporación al proyecto azulgrana, aunque todavía no se había asentado en los banquillos.

El central francés explicó que sus primeras semanas en el vestuario estuvieron marcadas por un proceso de observación y adaptación a la dinámica del grupo. “Me quedé un poco distante, en mi sitio, para tomar un poco la temperatura y conocer un poco la mentalidad y forma de ser de los jugadores”, confesó Mathieu, tras llegar a un vestuario repleto de estrellas en 2014, con Leo Messi, Suárez e incluso Neymar.

La integración de Mathieu en un vestuario repleto de estrellas

Mathieu se intentó integrar en el grupo. Es un hombre frío, aunque en ese momento, era un hombre ilusionado con vestir la camiseta del Barça. Al llegar, se topó con dos referentes: Andrés Iniesta y Xavi Hernández. El francés cuenta que alucinaba con ellos en los entrenamientos, como le sucedió con Leo, e intentaban facilitar la adaptación de los nuevos compañeros: “Iniesta y Xavi intentan ponerte a su lado directamente ('a la izquierda') y te integran en el grupo”, contaba, haciendo referencia que ambos centrocampistas no lo dejaron de lado.

El exjugador azulgrana también destacó su amistad con Jordi Alba, con quien ya había compartido vestuario en Mestalla. “Voy a decir Jordi Alba, sobre el jugador con el que más me llevaba, porque jugamos juntos en Valencia. Él me habló un poco más. Y después fue mi turno de ir hacia los demás, de integrarme”, explicó, destacando el proceso de integración dentro del plantel.

Piqué le dio su 'estreno' y novatada

Sin embargo, su asentamiento al vestuario del Barça no fue del todo plácido. Allí estaba Piqué, como de costumbre, una persona bromista. El central catalán ayudó a Mathieu en la integración, aunque le gastó una broma a Mathieu que, según cuenta, "le sorprendió mucho".

Piqué le colocó una bomba fétida en la taquilla de Mathieu. “Me hizo una locura en el vestuario… no sabía si me apreciaba o no. Fue mi sentimiento, tenía la sensación de que estaba distante”, comentó el exjugador, recordando el episodio con humor y también sorpresa.

"Al principio fue difícil porque yo notaba que él -Piqué- era un poco reticente conmigo. Tras varios partidos, creamos un pequeño feeling y fue todo a mejor", añadió el excentral.

El excentral francés abraza a Gerard Piqué tras un gol del francés / SPORT.es

La broma, no obstante, le ayudó a entender el ambiente del vestuario azulgrana y a romper las posibles barreras que existen en un principio, cuando llegas a un lugar. Además, lo apoyó tras un malentendido con un periodista.

El exdefensa concluyó su relato señalando que su experiencia en el Barça fue positiva y que incluso volvió a encontrarse con Piqué hace poco. "Lo vi de nuevo en el Velódromo hace poco y todo bien", concluye.