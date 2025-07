Bro Hansen, la última tentativa de la 'Fórmula Deco'

El 16 de agosto de 2023 el Barça hizo oficial que Deco se convertía en el nuevo director deportivo del Barça tras la salida de Jordi Cruyff. Casi un mes después, el 13 de septiembre, el club lo presentó oficialmente y el portugués explicó las bases de su proyecto en una rueda de prensa.

Ese día reconoció las dificultades por las que había pasado el club para hacer un cambio generacional tras el mejor Barça de la historia, pero también subrayó que había una hornada de jóvenes que aseguraban el futuro. Deco también se refirió a la situación económica y apuntó a la necesidad de anticiparse a los grandes clubes en el mercado y eso pasaba por hacer apuestas de futuro.

Deco se explayó en los casos de Mika Faye y Noah Darvich. "No son por casualidad. No es porque un día despertamos y fichamos. Hay un departamento de scouting que sabe las carencias que tenemos. Lo que tenemos que buscar son soluciones en el mercado. Sabemos que el mercado está agresivo con traspasos que mueve dineros absurdos. Con Alexanco hemos hablado bastante de jugadores del filial que tienen mercado", empezó diciendo.

"Hemos vendido dos jugadores que contaban para el míster pero no para el primer equipo. Y han salido con opción de recompra. Darvich era un jugador que todo el mundo quería, nos hemos anticipado. Tiene todas las camisetas de Barça. No había otro jugador parecido en la cantera. No fichamos por fichar. Mika Faye es un central distinto: potente, fuerte. Hay una idea clara de lo que queremos hacer".

Grandes promesas en clave futuro / SPORT

Soluciones económicas

Dos años después, ninguno de los dos está en el club, pero Deco sigue considerando que es un camino a seguir. Y tiene sentido: incluso cuando no terminan teniendo oportunidades en el primer equipo, pueden ser beneficiosas para el club desde el punto de vista económico.

Faye, por ejemplo, se marchó al Rennes con unas condiciones muy beneficiosas para el el club: 12 millones fijos, un 25% de una futura venta para el Barça y una opción de recompra por unos 35 millones. Los 2,5 millones invertidos en su momento ya estaban más que justificados.

Mika Faye fue traspasado por el FC Barcelona al Stade Rennes / STADE

Hace unos días se confirmó la salida de Noah Darvich al Sttutgart. El Barça recibió una cantidad inferior a la inversión que hizo en su día de 2,5 millones, pero se reservó un tanto por ciento de una futura venta y un derecho de tanteo. Le quedaba una temporada de contrato.

Deco también estuvo a punto de cerrar los fichajes de Arda Güler (Madrid) y Lucas Bergvall (Tottenham), pero cuestiones económicas terminaron frustrando sendos fichajes.

Distinto fue el caso de Ibrahim Diarra, otra apuesta de Deco por solo 1,7 millones que esta temporada terminó siendo el MVP de la final de la Youth League que ganó el Barça. Diarra empezará la pretemporada con Flick y es uno de los grandes proyectos que empezará a las órdenes de Flick el 13 de julio.

Roony Bardghji y Bro Hansen, ¿los siguientes?

Deco está trabajando este verano en seguir incorporando a jugadores jóvenes que pueden ser oportunidades. El siguiente será Roony Bardghji, un fichaje para el que solo queda la confirmación oficial.

El delantero sueco de solo 19 años ya sabe lo que es marcarle un gol en la Champions al United y pasar por un breve boom mediático. Una grave lesión de rodilla frenó su progresión y el Barça ha aprovechado una situación contractual atípica (terminaba contrato en diciembre) para hacerse con el delantero por poco más de 2 millones.

Si se confirma el fichaje, todo apunta que a que empezará la pretemporada con Flick. El siguiente podría ser Bro Hansen, tres años menor que Bardghji (tiene solo 16) y que ya ha jugado cuatro partidos con el Bodo Glimt noruego. Su fichaje no está tan cercano como el de su compatriota y apuntaría más al filial.

Mikkel Bro Hansen, es un delantero que, a pesar de sus 16 años, ya ha dado el salto al primer equipo del Bodo Glimt. Bro Hansen conoce bien el interés del Barça e incljuso abrió abiertamente de su posible fichaje.

En una entrevista para TV2 Noruega, el joven atacante danés valoró lo que supone estar en la órbita de un gigante como el Barça. "Es algo increíble, pero sé cómo manejar esta presión. Me motiva que haya personas que confíen en mí y crean en mis capacidades".

Cardoso Varela, controlado

Además de Bro Hansen, el club también piensa más allá de este verano y sigue muy de cerca a Cardoso Varela. El Barça quiere cerrar su incorporación para el próximo (cuando cumplirá los 18), pero su antiguo club, el Oporto, emitió una queja a la entidad catalana por negociar por un futbolista que, consideran, se marchó de forma ilegal de Portugal.

SPORT TV

El chico, considerado como una de las grandes perlas del fútbol luso, viene desempeñándose en el Dinamo de Zagreb. Cuenta con el mismo representante que Dani Olmo y Joan Garcia (Andy Bara), por lo que las relaciones con el FC Barcelona son muy estrechas. De ahí que recientemente el agente y Deco (junto con Masip, Bojan y otros implicados) comieran recientemente en un restaurante de Barcelona.

Así juega Cardoso Varela / SPORT.es

En SPORT ya apuntamos que el Barça buscaba un fórmula parecida a la que logró con Pedri. Cinco millones fijos y 20 por una serie de objetivos que se irían cumpliendo a medio y largo plazo si el chico se va consolidando, lo que ampliaría por mucho el beneficio del club croata.