Bro Hansen, la perla por la que se pelea media Europa vuelve a la órbita del Barça

Mikkel Bro Hansen vuelve a entrar en escena después de que el año pasado, su nombre sonara muy fuerte para el Barça. El delantero danés fue uno de los objetivos jóvenes para reforzar tanto al filial como al primer equipo, pero finalmente el club azulgrana se decantó por Roony Bardghji, de quien se consideró que podía ser una opción más consolidada al ser el sueco tres años mayor. Bro Hansen ha seguido haciendo su camino en las inferiores del Bodo Glimt y con presencia puntual en el equipo revelación de la Champions League que tiene a Europa enamorada y ahora su nombre ha regresado a la palestra. Entre el interés de varios clubes, vuelve a estar ubicado el FC Barcelona.

Así lo ha explicado el periodista especializado en 'mercato' Rudy Galetti quien, casualmente, ubica en la 'pole position' para hacerse con el delantero, de 17 años, al Newcastle United, que recibe 'dinero fresco' del Barça por la transferencia de Anthony Gordon al equipo blaugrana.

Bro Hansens / INSTAGRAM

Los grandes, detrás de Bro Hansen

Explica Galetti que, en enero, el Bodo Glimt ya rechazó una oferta de las 'urracas' por Bro Hansen, pero que está preparado para lanzar una nueva ofensiva. Y añade en su información que hay varios equipos que siguen muy de cerca sus evoluciones y le están monitorizando. Aquí es donde entra el Barça junto a otros grandes europeos como el Manchester City, la Juventus y el Ajax.

La dirección deportiva del Barça, comandada por Deco, por lo tanto, no habría perdido la pista de este futbolista durante la temporada, muy pendiente de su evolución. Actualmente, Mikkel Bro Hansen está disputando el campeonato de Europa sub-17 con la selección de Dinamarca.

Gol en el Europeo sub-17

Bro Hansen, nacido el 25 de enero de 2009, debutó de la mejor manera posible en el torneo que se está disputando en Estonia, pues marcó el martes el primer gol de los daneses para sumar el triunfo ante Montenegro (1-2). No le fueron tan bien las cosas este viernes a la selección de la que es el capitán, pues cayeron 4-0 contra Francia y fue sustituido al descanso.

La próxima cita será el próximo lunes frente a Italia. Un Europeo en el que también está brillando con luz propia el barcelonista Ebrima Tunkara con España. Quien sabe si la próxima temporada podrían ser compañeros. En todo caso, el interés del FC Barcelona está ahí, muy atento a lo que suceda con un futbolista del que hablan maravillas.

Cuando surgió el interés del FC Barcelona, a principios del pasado verano, el joven atacante danés, en una entrevista para TV2 Noruega, valoró lo que supone estar en la órbita de un gigante como el Barça. "Es algo increíble, pero sé cómo manejar esta presión. Me motiva que haya personas que confíen en mí y crean en mis capacidades".