"Bro Hansen no está jugando en el Barça, pero tiene 16 años..."

Roony Bardghji ha sido el último ejemplo de la política de Deco de fichar a jóvenes promesas del fútbol europeo antes de que 'exploten' y tengan un valor de mercado inasumible para el FC Barcelona en el delicado contexto económico que atraviesa el club blaugrana desde hace muchos años. Mika Faye, Noah Darvich, Ibrahim Diarra... En las últimas temporadas el director deportivo culé ha realizado varias apuestas que, cuando deportivamente no han dado el salto al primer equipo, han generado beneficios económicos con sus ventas.

Mikkel Bro Hansen, delantero centro de 16 años que ya juega en el primer equipo del Bodø/Glimt, semifinalista de la pasada edición de la Europa League, se encuentra en la agenda del Barça. Él mismo es consciente de este interés y hace unas semanas lo valoró en una entrevista para 'TV2' de Noruega. "Es algo increíble, pero sé cómo manejar esta presión. Me motiva que haya personas que confíen en mí y crean en mis capacidades", declaró.

Havard Sakariassen, director deportivo del Bodø/Glimt, ha elogiado a Bro Hansen y ha dejado claro que no está dispuesto a traspasar al atacante en el futuro a corto plazo. "No está jugando en el Barça hoy, pero tiene 16 años. Su actuación durante los entrenamientos del primer equipo es increíble y eso dice mucho sobre su potencial, ha declarado en el 'Diario AS'. "Tienes que estar dispuesto a hacer cosas antes de recibir las ofertas. Si digo que un jugador no está en venta, no veo las ofertas", ha insistido.

"Quiero que Mikkel se quede en Bodø, que se desarrolle aquí y se convierta en nuestro jugador primero. Luego se puede ir donde quiera, a Inglaterra o España. Si no queremos hacer negocios ahora mismo, no hay necesidad de enviarnos ninguna oferta", ha continuado explicando el responsable deportivo del club noruego, aunque ha añadido un matiz importante: "Espero que se quede con nosotros por un tiempo, pero decir que ‘no está a la venta’ también depende del dinero. Eso también será un factor para el club. Creo que obtendrá más minutos este otoño y luego veremos".

“Es un chico muy joven y tiene un talento maravilloso cuando se trata de marcar goles. Tiene la esencia para convertirse en un goleador a nivel internacional. Desde que llegó al primer equipo, se ha adaptado al ritmo de los entrenamientos de forma espectacular. Creo que tiene un futuro muy brillante", ha finalizado Sakariassen.