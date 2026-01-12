Brindis de altos vuelos del Barça por la conquista de la Supercopa ante el Real Madrid

El regreso de la expedición del Barça a Barcelona tras la conquista de la Supercopa de España fue distendido y feliz, como era de esperar. Toda la expedición celebró un trofeo que, con el paso de los años, va ganando en prestigio pues normalmente la final suele ser un clásico en el que azulgranas y merengues se miden antes de afrontar la recta final de la temporada o se pasan factura respecto al duelo anterior.

Ese fue el caso de esta última ocasión, pues el Real Madrid se había impuesto en el choque liguero del Santiago Bernabéu (2-1) tras una previa marcada por las declaraciones de Lamine Yamal, y en el seno del vestuario del Barça había una cierto espíritu de revancha.

Con el objetivo conseguido en Jeddah en forma de triunfo por 3-2, plantilla, staff técnico y directiva del Barça saborearon la conquista de la que es la décimosexta Supercopa de Europa y no desaprovecharon la oportunidad de inmortalizarlo con la habitual foto del presidente Joan Laporta con Deco, Hansi Flick y los capitanes de la plantilla.

Fue un momento especial pues dos de ellos, Ronald Araujo y Marc-André Ter Stegen, han vivido momentos muy complicados en los últimos meses; pero celebraron con toda la alegría del mundo junto a sus compañeros un título que ayuda a agrandar su palmarés y que, como ya queda dicho, deja un sabor especial cuando se consigue imponiéndose al máximo rival.

Flick y sus jugadores descansarán este lunes para reponer fuerzas de cara al siguiente compromiso del Barça, el duelo de octavos de final de la Copa del Rey frente al Racing de Santander en el estadio de El Sardinero a partir de las 21:00 horas. El martes tocará volver 'al tajo', pero en la madrugada del domingo al lunes era el momento de los brindis...