El Brighton ofrece 35 millones por el central que sigue el Barça

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado en busca de oportunidades para blindar su zaga a largo plazo. Aunque la prioridad sigue siendo la delantera, uno de los nombres que más enteros había ganado recientemente en la dirección deportiva parece alejarse de forma definitiva. Hablamos de Luka Vušković, el central de moda por el que el Barça preguntó como una firme opción de futuro. Sin embargo, en la Premier League se mueven rápido y todo indica que su próximo destino será el Brighton.

Tal y como ha adelantado el periodista David Ornstein, 'Las Gaviotas' habrían ofrecido por el croata una primera oferta de unos 35 millones de euros. Una cifra que en el mercado actual resulta una auténtica ganga por un zaguero de su enorme proyección, sobre todo teniendo en cuenta que su valor actual en el portal especializado Transfermarkt ya alcanza los 60 millones de euros.

En el club azulgrana valoraban muy positivamente al jugador; su perfil encajaba a la perfección en las altas exigencias del sistema de Hansi Flick y el hecho de que su representante sea Pini Zahavi invitaba al optimismo.

Sin embargo, el Tottenham, que en su día pagó 11 millones de euros al Hajduk Split y ahora vive urgencias deportivas tras su dramática temporada, no parece dispuesto a darle salida hacia el Falmer Stadium (The Amex) por una cantidad que consideran insuficiente. Aunque, por su parte, el Brighton, que ya tiene un acuerdo con el jugador, no se rendirá y buscará por todos los medios hacerse con sus servicios.

¿Quién es Luka Vušković y qué le hace tan especial?

A sus 19 años, el talento croata de la generación de 2007 ha rendido a un altísimo nivel en su cesión en el Hamburgo y es considerado uno de los defensores con mayor techo de toda Europa. Lo que más ha seducido a los ojeadores de los grandes clubes es su madurez, totalmente impropia para un chico de su edad, unida a unas cualidades técnicas que lo convierten en un central modernísimo.

Destaca especialmente por una salida de balón diferencial. Aunque es diestro, domina con una naturalidad pasmosa su pierna mala, la zurda. Esta virtud le otorga una flexibilidad táctica enorme, permitiéndole jugar sin problemas en el perfil izquierdo de la defensa, una demarcación que precisamente buscaba reforzar el equipo catalán.

A su fiabilidad en la construcción del juego se le suma su faceta como arma letal a balón parado. Vušković no solo evita goles, sino que tiene un instinto nato para marcarlos en la portería rival. Acabó la campaña en Alemania con 6 tantos, demostrando ser una amenaza constante en los córners y las faltas laterales, además de sumar hasta 4 trofeos de 'Mejor Joven del mes' en Bundesliga.

Desde el país germano subrayan por encima de todo su increíble fortaleza mental para aguantar la presión. En definitiva, un diamante en bruto que va a dejar una plusvalía económica en Londres tras costar solo 11 millones, pero que el Brighton busca capitalizar a precio de saldo aprovechando el momento de necesidad de los 'Spurs'.