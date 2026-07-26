FC BARCELONA
El Brighton llama a la puerta del Barça por Roony Bardghji
El extremo sueco, con contrato hasta 2029, prioriza un destino que le garantice minutos para demostrar su valía al club azulgrana
El futuro de Roony Bardghji se calienta en pleno mercado. El extremo sueco, que apenas sumó 871 minutos en toda la temporada tapado por Lamine Yamal en su demarcación, tiene sobre la mesa varias propuestas para salir este verano. Y la Premier League se perfila como su destino más probable.
Hay dos clubes que aprietan de verdad por el sueco, y uno de ellos es el Brighton. Las gaviotas han tomado la delantera y estarían dispuestas a formalizar una propuesta, aunque su ofensiva depende de un movimiento previo: la posible salida de Yankuba Minteh, seguido de cerca por el Liverpool. Si el gambiano se marcha, el conjunto inglés activaría de inmediato la ofensiva por el sueco.
La situación se ha tensado en las últimas semanas. La llegada de Anthony Gordon ha agravado el overbooking en la parcela ofensiva y ha terminado de convencer a Bardghji, de 20 años, de que necesita salir cedido para demostrar que vale para el Barça. El jugador, con contrato hasta junio de 2029, prioriza un destino que le garantice minutos.
El Barça, por su parte, no quiere perder el control de una de sus grandes joyas. En el club manejan la fórmula de un traspaso con opción de recompra, un mecanismo que permitiría garantizar minutos al futbolista sin renunciar a repescarlo en el futuro. Tanto la dirección deportiva como Hansi Flick siguen confiando en su calidad y en su capacidad de desequilibrio.
Y el Brighton no está solo. Hay otro club de la Premier que ha preguntado por él y varios equipos europeos están atentos a la operación. Pero el que hoy llama con más fuerza a la puerta azulgrana es el conjunto de la costa sur inglesa.
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