Vušković fichará por el Brighton y se despide del Barça

Luka Vušković, futbolista que la dirección deportiva blaugrana llevaba meses siguiendo de cerca como una apuesta de futuro para reforzar el eje de la defensa, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Brighton en una de las operaciones más importantes del verano en la Premier League.

El nombre del central croata había ganado peso en los informes del área deportiva blaugrana gracias a su extraordinaria progresión durante la última temporada, en la que jugó cedido en el Hamburgo. Con apenas 19 años, el zaguero reunía un perfil muy valorado en los despachos del Camp Nou: juventud, margen de crecimiento, excelente salida de balón y una madurez impropia para su edad. Sin embargo, la realidad económica del Barça y la prioridad de reforzar otras posiciones dejaron la operación en un segundo plano, una circunstancia que el Brighton ha aprovechado para lanzarse definitivamente a por el jugador.

Luka Vuskovic con la camiseta de Croacia / Instagram: @lukavuskovic

La Premier se queda con el prometedor central

Como ha adelantado Fabrizio Romano, los 'Seagulls' han alcanzado un acuerdo total con el Tottenham para hacerse con los servicios de Vušković. La operación se cerrará por 46 millones de libras fijos, otros 4 millones en variables, un 20 % de una futura venta a favor del club londinense y derechos de tanteo preferente sobre el futbolista, elevando el valor potencial del traspaso por encima de los 50 millones de libras. El central firmará hasta junio de 2031 y pasará el reconocimiento médico en Estados Unidos antes de hacerse oficial su incorporación.

Hace apenas unas semanas el Brighton ya había intentado adelantarse al resto de pretendientes con una primera oferta cercana a los 35 millones de euros, una propuesta que fue rechazada por el Tottenham. Desde entonces, los clubes ingleses mantuvieron abiertas las conversaciones hasta alcanzar un acuerdo definitivo que deja sin opciones al resto de interesados.

Luka Vuskovic, el central de moda en Europa / Instagram

El Barça nunca dejó de seguirlo

En el Barça nunca dejaron de valorar muy positivamente el perfil del defensa croata. Su capacidad para iniciar el juego desde atrás, su dominio con ambas piernas y su facilidad para adaptarse al perfil izquierdo de la defensa encajaban perfectamente en la idea futbolística de Hansi Flick. Además, el hecho de estar representado por Pini Zahavi, uno de los agentes con mejor relación con la entidad azulgrana, mantenía abierta una pequeña esperanza de cara al futuro.

Vušković llega al Brighton después de completar una temporada sobresaliente durante su cesión en el Hamburgo, donde confirmó todas las expectativas generadas desde su irrupción en Croacia. A su fiabilidad defensiva añadió una notable capacidad goleadora. El croata anotó 6 goles en la Bundesliga, convirtiéndose en uno de los centrales más determinantes del fútbol alemán pese a su juventud.