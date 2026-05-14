Brian Fariñas, una perla de La Masia que apunta a salir

A pesar de que el filial del Barça no ha cuajado un buen año (aquí entran un sinfín de cosas a valorar, contratiempos, lesiones, jugadores convocados con el primer equipo, plantilla jovencísima, etc.), el escaparate que significa vestir la camiseta azulgrana es enorme. Y entre lo poco positivo que ha dejado la temporada, la figura de Brian Fariñas. El de Benicarló, uno de los capitanes del cuadro dirigido por Juliano Haus Belletti, ha sido intocable. Lo ha jugado prácticamente todo (33 partidos de 34 jugados), ha anotado cinco goles y ha dado siete pases de gol.

Brian Fariñas completó un partidazo contra el Espanyol B / Valentí Enrich

Fariñas ya fue clave con Belletti el curso pasado en el triplete que consiguió el Juvenil A y el brasileño ha seguido apostando por él como uno de los líderes de la sala de máquinas. Empezó como interior y se fue 'reciclando' hasta consolidarse como un pivote con visión de juego y gran interpretación del fútbol posicional característico del Barça.

Desde Infantil A en La Masia

Fariñas empezó jugando en el equipo de su ciudad, en el CD Benicarló. De allí se marchó a la cantera del Villarreal donde fue uno de los mejores en la edición del 2018 de LaLiga Promises. El Barça se interesó y lo incorporó para el Infantil A, con futbolistas un año mayores que él. En 2022 el valenciano renovó con el club barcelonista hasta el 2025. Y el verano pasado volvió a prolongar su contrato hasta 2028.

Brian Fariñas dirigió el juego del Barça Atlètic frente al Baleares / @FCBarcelonaB

Pese a su buen curso, promocionar al primer equipo está carísimo y no disfrutado de oportunidades con Flick. Sí se ha ejercitado en algún momento puntual, pero no ha podido dar el salto. Como decíamos, Fariñas tiene un gran cartel de mercado y varias ofertas encima de la mesa. En la secretaría técnica azulgrana ven con buenos ojos un traspaso y, según ha podido saber SPORT, lo habrían tasado en alrededor de tres millones de euros.

Revolución importante

Con el curso ya acabado en el Barça Atlètic, es momento de analizar varios casos. Y se espera que más de la mitad del plantel de esta ya pasada campaña en el filial no continúe. Hemos contado recientemente que Òscar Gistau seguirá siendo una de las referencias ofensivas.

Brian Fariñas celebra su gol al Reus Reddis / Valentí Enrich

Para Brian, a sus 20 años, se le queda pequeño seguir en Segunda RFEF. Estas próximas semanas podría haber novedades. También con otros futbolistas. Mucho trajín por las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.