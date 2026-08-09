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FC BARCELONA
Brian Fariñas apunta a quedarse en el Barça
Según ha podido saber SPORT, Deco y Flick ya le han comunicado que, salvo giro de guion, seguirá de azulgrana
El plan del FC Barcelona para la temporada puede contar con un nuevo nombre propio. Brian Fariñas se quedará, a priori, en la disciplina azulgrana con la primera plantilla para estar a las órdenes de Hansi Flick según ha podido saber SPORT.
Salvo un giro de guion inesperado en lo que resta de mercado de fichajes, la decisión del club y del cuerpo técnico parece clara: el joven futbolista formaría parte del proyecto del técnico alemán.
Contentos conm él
La satisfacción dentro de la entidad es indudable. Tanto Flick como el área deportiva encabezada por Deco están muy contentos con el rendimiento y las cualidades que ha mostrado el jugador castellonense durante estas semanas de trabajo.
La postura del técnico teutón respecto al centrocampista no es nueva. En su momento, el propio Flick ya frenó su salida al Girona, una operación que estaba prácticamente pactada por un millón y medio de euros a cambio del 50 % de sus derechos económicos.
El entrenador prefirió mantenerlo cerca para evaluar de primera mano sus capacidades, y todo lo que ha visto en este periodo de pretemporada le ha terminado de convencer.
Remodelació en la medular
Esta continuidad encaja también dentro de la reestructuración que está sufriendo el centro del campo culé. Con las salidas de jugadores como Casadó y Tommy Marqués, sumadas a la baja por lesión de Frenkie de Jong, Flick considera que la presencia de Fariñas puede ser muy útil para dar fondo de armario y soluciones tácticas en la medular a lo largo del curso.
El proceso para certificar su permanencia se ha ido gestando de forma progresiva. Hace dos semanas, Deco mantuvo una reunión con el entorno del futbolista en la que les trasladó la satisfacción de la directiva y del cuerpo técnico con la actitud y el nivel mostrado por el canterano. A lo largo de estas últimas semanas, las buenas sensaciones se han terminado de consolidar sobre el terreno de juego.
La idea
Finalmente, el FC Barcelona ya ha comunicado formalmente tanto al jugador de Benicarló como a sus representantes cuál es la hoja de ruta trazada: la idea ahora mismo es que se quede y compita al máximo nivel en el primer equipo.
A día de hoy, salvo que surjan novedades de última hora a medida que avance el mercado estival, Brian Fariñas será una de las piezas a disposición de Hansi Flick para afrontar los retos del nuevo curso.
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