Brasil se carga a Joao Pedro, el gran objetivo de Deco para el Barça

Llegó el gran día y Carlo Ancelotti no decepcionó a nadie. Mejor dicho, a casi nadie. El seleccionador de Brasil dio a conocer la lista de participantes para el próximo Mundial y, al final, el veterano técnico italiano optó por la solución que reclamaba la mayoría del país: Neymar estará en el Mundial.

Ancelotti hizo lo fácil. De hecho, en las últimas horas ya se daba casi por descontado que el seleccionador cedería ante la presión popular y se decantaría por llegar a la cita mundialista de este verano con la máxima de las armonías posibles en el seno del vestuario brasileño.

Sin embargo, la inclusión de Neymar tenía una primera gran derivada: un delantero entraba y, por tanto, otro punta debía quedarse fuera para ceder su puesto. Y ahí las quinielas no estaban nada claras. La lista de damnificados era extensa.

Finalmente, será Joao Pedro quien no tendrá más remedio que apoyar a Brasil desde el televisor o desde la grada. El delantero del Chelsea, justo en el momento más crucial de su carrera, se cae de la selección y encaja un enorme revés.

Ancelotti tenía que mover pieza y lo cierto es que durante los últimos meses tampoco había mostrado fe ciega en las cualidades de Joao Pedro. Además, en esta recta final de la temporada en Europa, la figura de Rayan ha emergido con fuerza. El delantero del Bournemouth ha sido uno de los grandes protagonistas de la Premier, aportando numerosas asistencias y goles. Su rendimiento ha sido tan espectacular que le ha permitido afianzarse en la lista de Ancelotti.

El varapalo de Joao Pedro llega en el preciso momento que se debate su futuro. Con una cotización al alza, el Chelsea contempla al delantero brasileño como una de las alternativas de traspaso para solventar sus problemas económicos. Y más con la presencia del Barça que ve al futbolista como una de las opciones más viables para sustituir a Robert Lewandowski de cara a la próxima temporada.

En la rueda de prensa posterior a dar a conocer la lista, Ancelotti tuvo un mensaje de consuelo para Joao Pedro. "Estamos tristes por Joao Pedro. Por la temporada que ha hecho a Europa, merecía estar en la lista. Con todo el respeto posible, hemos elegido otros jugadores. Lo sentimos mucho por él", señaló.