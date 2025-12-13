Boyomo hace las maletas

Enzo Boyomo aterriza en Barcelona con dos maletas bajo el brazo. Una con la equipación (visitante) de Club Atlético Osasuna y otra con la bandera y el escudo de la selección de su país, Camerún (aunque nació en Toulouse), para la disputa de la Copa África. El central rojillo de 24 años se ha convertido en un habitual en las convocatorias de la absoluta desde su debut hace un año y el partido ante el Barça de Hansi Flick será el último que dispute antes de poner rumbo a la cita que se disputa entre el 18 de diciembre y el 18 de enero en Marruecos.

Lo que es una malísima noticia para los intereses del conjunto que dirige Alessio Lisci, que perderá al estandarte y gran referencia en su zaga, es una buena noticia en lo individual para el jugador, que podrá disputar un gran torneo internacional por primera vez en su carrera. Boyomo, que apunta a llegar recuperado de sus molestias en la rodilla al Camp Nou, está muy motivado por la oportunidad de poder jugar la Copa África con su selección.

HÉROE ANTE EL MALLORCA

Boyomo será uno de los 19 futbolistas de LaLiga que abandonen temporalmente a sus clubes para acudir a la convocatoria de sus respectivas selecciones africanas. En cualquier caso, el ex del Real Valladolid llega al Camp Nou en un gran momento de forma, siendo pieza clave en la portería a cero de Osasuna ante el Levante (2-0) y en el empate 'in extremis' a domicilio en Mallorca (2-2).

𝑩𝒐𝒚𝒐𝒎𝒐 obra el milagro.



Osasuna levanta un 2-0 para llevarse un punto de Mallorca. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/bj4kSqicfg — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 29, 2025

Fue gracias al tanto de Boyomo en el 94' que los de Lisci salvaron el empate en Son Moix: el camerunés, habitual 'aventurero' en ataque gracias a su fortaleza física y su buen dominio del juego de pies, ya suma tres goles desde que llegó al Sadar en verano de 2024 por 5 millones de euros. Ambos resultados (empate y victoria) han permitido coger aire al conjunto rojillo, que ansiaba poder llegar con cierto margen sobre el descenso a Barcelona, en un estadio en el que no gana desde aquel 1-2 en la penúltima jornada de la temporada 2019/20.

LA ESPERANZA EN BARCELONA

Si en Osasuna tienen la esperanza de sacar algo positivo del Camp Nou, eso pasa por los pies de Enzo Boyomo. El club rojillo, con 18 goles encajados en 15 partidos, echó el cerrojo ante el Levante y demostró que puede ofrecer una mejor versión en defensa si la pareja Boyomo-Catena está al máximo nivel. Con la ayuda de tipos tan sacrificados como Moncayola o los jugadores de banda, todo apunta a que los de Lisci saldrán con un bloque muy bajo ante Flick con el objetivo de encontrar los desmarques del velocísimo Víctor Muñoz al contraataque.