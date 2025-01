El Bournemouth pregunta al Barça por la cesión de Pablo Torre

El Bournemouth está muy interesado en conseguir la cesión de Pablo Torre con opción de compra en la recta final de este mercado de verano. El club inglés ya ha preguntado al Barça por la situación del futbolista, que no tiene demasiados minutos en el equipo blaugrana. El Bournemouth ya fichó este verano al lateral Julián Araujo y las relaciones entre los dos clubs son buenas. El futbolista parece que tiene decidido quedarse, pero en el Barça no se descarta nada de lo que pueda pasar en los últimos días de enero.

Pablo Torre solo ha disputado 373 minutos esta temporada anotando cuatro goles y dando 3 asistencias. Desde la recuperación de los lesionados en el centro del campo, prácticamente no ha tenido minutos en el equipo e, incluso, se produjo un gesto con Gavi en el último encuentro ante el Valencia que le facilitó jugar algunos minutos cuando Hansi Flick le introdujo en el campo por recomendación de Gavi. Su situación es difícil y, por juventud, debería tener más protagonismo.

El Bournemouth de Andoni Iraola es uno de los equipos revelación de la Premier League y tiene serias opciones de clasificarse para competición europea. Iraola conoce perfectamente el mercado y ya se había interesado por Pablo Torre cuando estaba en el Rayo Vallecano aunque no pudo completar la operación. Entiende que su visión de juego podría explotar con minutos en la Premier y van a intentar llevárselo.

La idea del Bournemouth es una cesión con opción de compra, pero podrían abrir la puerta a un traspaso con opción de recompra para el Barça. El club inglés ha invertido casi 80 millones de euros en fichajes por lo que no habría problema para pactar la venta ahora o en el futuro. Pablo Torre acaba contrato en el 2026 y, por ahora, el Barça no ha negociado su renovación. Están satisfechos con la profesionalidad del futbolista pero podrían abrirle la puerta porque hay overbnooking en el centro del campo. Pablo Torre no desea moverse y ya ha tenido otras ofertas interesantes desde el fútbol español y no las ha estudiado.