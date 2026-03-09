El Bournemouth deja libre a Senesi y el central espera al Barça

Marcos Senesi saldrá con la carta de libertad el próximo 30 de junio del Bournemouth y se convierte en una de las gangas del próximo mercado de verano. El club inglés no realizará oferta de renovación ante la decisión del central de abandonar la Premier League y su director deportivo, Tiago Pinto, confirmó su salida: "Senesi se convertirá en jugador libre el próximo mes de junio y dejará oficialmente el equipo al finalizar su contrato el próximo verano", aseguró.

El dirigente del Bournemouth se lamentó por perder a uno de sus jugadores clave en el once titular, pero dejó entrever que la decisión llega por parte del futbolista, por lo que han desistido en retenerle: "Senesi no tendrá futuro en el club en el próximo período, lo que significa que quedará fuera de los planes del equipo para la nueva temporada", sentenció.

El central zurdo ha disputado un total de 30 partido esta temporada y su rendimiento no ha pasado desapercibido por muchos clubs potentes de Europa. La Juventus lleva tiempo negociando con él y el Tottenham, si mantiene la categoría, también está dispuesto a pagarle un salario millonario al llegar a coste cero. El futbolista fue ofrecido al Barça y en el club blaugrana tienen claro que priorizaría absolutamente fichar por las próximas tres temporadas para recalar en el Camp Nou, aunque en estos momentos no es la opción prioritaria.

El Barça le ha dejado claro a Senesi que es un futbolista que gusta, pero que en estos momentos está monitorizando otras operaciones para reforzar la posición de central. El candidato número uno es el italiano Bastoni (Inter), aunque habrá que ver si el traspaso es asumible a partir de junio. La opción Senesi es viable económicamente y el jugador está dispuesto a esperar al Barça hasta que tomen una decisión definitiva.