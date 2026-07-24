Palo al mercado de delanteros del Barça: El Bournemouth declara intransferible a Kroupi

El FC Barcelona pierde otra opción para su delantera. Tras la negativa del Atlético de Madrid a negociar por Julián Álvarez, el Bournemouth ha hecho lo propio por Eli Junior Kroupi. El club inglés ha declarado intransferible al joven jugador francés, una de las alternativas que barajaba Deco para la posición del nueve.

El delantero de 20 años ha brillado en su primer año en la Premier League, a la que llegó procedente del Lorient por 13 millones de euros. En su debut en la liga inglesa ha marcado 13 goles en 35 partidos, unos números que lo han puesto bajo el radar de los grandes clubes europeos. Aparte del Barça, Chelsea, PSG, Arsenal, Bayern y Manchester City también han llamado a su puerta.

Kroupi es el eje central del proyecto

Sin embargo, el Bournemouth lo ha dejado bien claro: Kroupi no está en venta. Tiago Pinto, presidente de operaciones de fútbol del club inglés, considera que el internacional sub-21 francés, pero con raíces portuguesas, es el eje central del proyecto y no lo venderán este verano ni por 100 millones de euros. Los 'cherries', además, viven un año ilusionante, ya que debutan por primera vez en Europa, después de finalizar en sexta posición la temporada pasada con Andoni Iraola a los mandos.

Esta decisión concuerda con las palabras de Moussa Sissoko, agente de Kroupi. El representante negó hace unos días que existiera cualquier tipo de negociación entre el futbolista y el Barça, y aseguró que no es correcto vincular su nombre con el club catalán en estos momentos.

Junior Kroupi, en su etapa en el Lorient / Instagram

La negativa del Bournemouth supone un nuevo contratiempo para Deco. El director deportivo portugués continúa rastreando el mercado en busca del reemplazo de Lewandowski. Julián Álvarez, la opción prioritaria, tiene muy difícil salir del Atlético, mientras que las alternativas, como Eli Junior Kroupi, se están complicando en las últimas semanas.

Deco, aun así, cuenta con varios nombres en la recámara por si no termina fructificando el fichaje de Julián Álvarez. Joao Pedro, Vlahovic, Darwin Núñez o Victor Osimhen son otras de las opciones que baraja el FC Barcelona para ocupar una delantera que puede acabar más mermada si se confirma la salida de Ferran Torres.