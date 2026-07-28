El Bournemouth bloquea por ahora la salida de Kroupi al Barça

El Barça no va a tener nada fácil firmar a un delantero centro de nivel en este mercado. La gran prioridad siempre ha sido Julián Álvarez a pesar del 'no 'rotundo del Atlético de Madrid para negociar su traspaso, algo que empieza a hacer mella en la directiva blaugrana. Es por ello que la dirección deportiva ha estado estudiando muy detenidamente en estas últimas semanas la opción de dar un paso al frente por el delantero del Bournemouth, Junior Kroupi. Internamente hay voces que defienden encarecidamente esta alternativa, pero el Barça ya tiene claro que también se trataría de una posibilidad muy complicada a pesar de que el delantero está por la labor. El Bournemouth no tiene necesidad de vender y ya habría dejado claro a su entorno que, por ahora, no estudiará ofertas bloqueando la opción de su salida. No hay nada cerrado, pero en el Camp Nou saben que lo tendrían complicado.

Kroupi es un futbolista que gusta en las oficinas del Barça. Se le ha ido siguiendo y su estilo encaja perfectamente en lo que se está buscando, aunque nunca se había dado un paso al frente definitivo porque el compromiso del club es el de ir sí o sí a por Julián Álvarez. El bloqueo total por el argentino hizo incrementar el interés por Kroupi en la búsqueda de información sobre la opción de ficharle. Como sucede con Julián, Kroupi está muy por la labor de salir de la Premier y vestir de blaugrana, pero su club no piensa lo mismo. Antes que al Barça ya cerró las puertas a Tottenham y Manchester City, aunque en este caso hay la sensación de que sí que se podría negociar. Es ya una cuestión de precio y, por ahora, no se ha entrado en esa fase. Y, además, el Bournemouth en el caso de abrir la puerta preferiría que fuera por un club que no estuviese en la Premier.

La hoja de ruta del Barça pasa claramente por realizar un último intento por Julián Álvarez. Las relaciones con el Atlético parecen deterioradas de puertas afuera, pero no se han roto todos los vínculos y hay un margen para la negociación. Eso sí, el Barça espera un último movimiento del argentino para intentarlo. La idea era que Julián se reuniese directamente con los dirigentes colchoneros para convencerles de que le dejen marchar, pero parece que ese paso solo se podrá dar cuando se incorpore a la pretemporada el 10 de agosto. El Atlético no desea más líos y no quiere abrir la puerta a una posible cumbre que desemboque en un conflicto que pueda influir en el regreso deportivo del futbolista.

Esa fecha de mediados de agosto es tarde para el Barça, quien no puede estar atado de pies y manos sin tener a un delantero centro de nivel. Por eso, Julián podría realizar un último gesto público con el objetivo de forzar las cosas hasta un punto de no retorno. Es una opción arriesgada para el futbolista y que, por ahora, no se ha producido. Habrá que ver si este paso al frente llega en los próximos días y pone al Atlético entre la espada y la pared. Quien está enfadado con este tema es Diego Simeone, que no desea tener en plantilla a un futbolista a disgusto y, por ello, se reunió con él en Estados Unidos. Por ahora aguanta, pero habrá que ver su opinión final.

El Barça no tira la toalla aunque a finales de mes dará por vencida su oferta de 100 millones de euros por Julián Álvarez. Eso no quiere decir que más allá de julio haya nueva capacidad de movimientos. Todo dependerá de las opciones reales de poder cerrar la operación, que por ahora, no son muchas. El club blaugrana tiene el compromiso ante Hansi Flick y el propio Julián Álvarez de que se va a intentar hasta el final.

De hecho, Flick está a la expectativa sobre todo lo que está sucediendo. El técnico alemán quiere a un delantero centro de primerísimo nivel en la plantilla y más, si finalmente, Ferran Torres se marcha al PSG. El entrenador ya recomendó en la planificación invertir todo el dinero en posiciones ofensivas para darle una vuelta al ataque blaugrana y renunció especialmente al fichaje de un central. Flick quiere un '9' y, si puede ser, lo antes posible. Y quería a Julián, aunque Kroupi le gusta. Pocas más alternativas da el mercado de un delantero centro con mobilidad y que pueda relacionarse bien con el resto del equipo. Harry Kane era uno de ellos, pero su salida del Bayern está descartada. En el Barça no harán locuras, pero sí que tienen claro que es el momento de fichar un '9' y harán todos los esfuerzos necesarios para lograrlo.