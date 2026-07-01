La tienda del Barça ya vende la camiseta de la temporada 2026/27

La primera equipación del FC Barcelona para la temporada 2026/27 ya está disponible en la Botiga del Barça, en la que se han formado largas colas de aficionados azulgranas y turistas desde bien temprano. La camiseta, que se puede adquirir en la tienda online oficial del club, así como en las Barça Store y en los puntos de venta oficiales autorizados, tiene un precio que oscila entre los 125 euros, la versión más básica, y los 175 euros en su versión más cara.

El FC Barcelona presentó su nueva armadura este pasado martes en el MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona), bajo el lema "Batec blaugrana. La passió que ens mou" (latido blaugrana. La pasión que nos mueve). La elástica cuenta con una gama amplia de colores, más subdivisiones dentro de las franjas azulgranas y detalles que vinculan al club con la ciudad.

Entre las más llamativas, la presencia del logotipo de la Fundació Barça y una tipografía inspirada en Gaudí. Con esta iniciativa, el Barça quiere reforzar la idea de "más que un club" y convertirse en "un altavoz global de la Fundació Barça y su misión de transformar la sociedad en beneficio del bien común". El club azulgrana ya había colaborado antes con UNICEF y, en los últimos cuatro años, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. El próximo curso, la Fundació Barça "escribirá un nuevo capítulo de esta trayectoria".

La nueva camiseta del Barça 2026/27 ya está disponible en la tienda oficial / SPORT

Además de la presencia de la Fundació, el club también rinde homenaje a Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento, incorporando elementos propios del estilo modernista del arquitecto, autor de obras tan emblemáticas como la Sagrada Família, el Park Güell, la Casa Batlló o La Pedrera. La camiseta contará con una nueva tipografía llamada FC Barcelona Modernista en los nombres y los dorsales de los futbolistas.

Por otro lado, el diseño de la primera equipación apuesta por tres tonalidades de rojo y tres de azul, que se combinan para generar un efecto degradado distinto al de temporadas anteriores. Por su parte, el logotipo de Midea se estrena en la manga izquierda, pues la empresa de electrodomésticos inteligentes para el hogar se ha convertido en el nuevo Main Partner del Club.

La nueva camiseta del FC Barcelona ha salido a la venta esta medianoche a través de los canales online del club. Los aficionados pueden comprarla por Internet, mientras que en las tiendas físicas está disponible desde primera hora de la mañana, coincidiendo con la apertura habitual de las Barça Store y los puntos de venta oficiales. También estará disponible a través de los canales de Nike, proveedor técnico del Barça, y en distribuidores deportivos habituales una vez se active la comercialización de la nueva equipación.