Las botas de Lamine Yamal y Pedri para el Mundial 2026: un guiño a Marruecos, Guinea Ecuatorial y Canarias

La espera ha terminado y la expectación es máxima. La selección española de Luis de la Fuente ya cuenta las horas para su ansiado estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el acento azulgrana promete ser el gran protagonista del torneo. Lamine Yamal y Pedri, las dos piezas sobre las que pivota gran parte de la ilusión de 'La Roja' y del FC Barcelona, saltarán al césped en el esperado debut frente a Cabo Verde pisando fuerte y con un toque muy personal que no pasará desapercibido.

Ambos astros han desvelado las botas personalizadas con las que afrontarán el campeonato. Se trata de versiones exclusivas del vanguardista pack 'Road to Glory' de Adidas, diseñadas meticulosamente en la sede central de la marca en Alemania. Más allá de la tecnología de última generación pensada para exprimir al máximo su rendimiento, el gran atractivo reside en las personalizaciones, repletas de detalles que reflejan su identidad, sus raíces y lo que más les importa cuando el balón empieza a rodar.

El primer Mundial de Lamine

Para Lamine Yamal, el encuentro ante el combinado caboverdiano tiene un tinte histórico y profundamente emotivo. Aunque empezará desde el banquillo en el debut, será el primer Mundial para el jovencísimo extremo azulgrana, llamado a ser una de las grandes sensaciones globales del torneo en la que será su primera aparición en el mayor escenario del fútbol.

Las botas de Lamine Yamal para el Mundial 2026 / Adidas

Consciente de la magnitud del evento, el canterano ha querido tener muy presentes sus raíces en cada regate y aceleración. En su calzado exclusivo, Lamine ha incorporado su nombre junto a las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial, los países de origen de sus padres. Un bonito gesto que demuestra que, por muy alto que llegue en el firmamento futbolístico, no olvida de dónde viene.

Por su parte, Pedri, el gran metrónomo del centro del campo español, también ha querido llevar su tierra consigo en este arranque de la cita mundialista. El canario sabe que la exigencia de este Mundial será máxima, y para ello se ha rodeado de lo que le da fuerza.

Botas de Pedri para el Mundial 2026 / Adidas

En su diseño, creado bajo la misma línea 'Road to Glory', destaca la palabra "FAMILIA", que subraya el inmenso apego a su círculo más cercano, ese que le ha apoyado en los momentos de lesiones y de mayor éxito. Además, el jugador ha añadido la bandera del archipiélago canario y un simpático dibujo de un plátano, un símbolo inconfundible de sus orígenes y de su tierra que le acompañará en cada control y en cada pase filtrado.

Estos dos diseños de Adidas, únicos e intransferibles, reflejan a la perfección el carácter de los dos pilares azulgranas. El balón está a punto de rodar y tanto Lamine como Pedri ya tienen el armamento a punto para intentar conquistar su sueño de levantar la Copa del Mundo.