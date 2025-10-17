Del Bosque: "¿Lamine? Flick olvidó que fue seleccionador y que habrá hecho cosas peores"

El 'Caso Lamine Yamal' sigue candente, a pesar del reciente acercamiento entre Deco y Karanka. El último en 'mojarse' ha sido Vicente del Bosque, quien ha criticado a Hansi Flick. "Todo el mundo ha coincidido que el entrenador del Barcelona no se acordó que fue seleccionador y en algunos momentos, seguramente, hizo cosas peores", apuntó el salmantino en una entrevista concedida al 'Larguero de la Cadena SER'.

El seleccionador que hizo campeona del mundo a España en 2010 defendió a Luis de la Fuente en su gestión con Lamine, al que descubrió a los once años en un torneo en Dubái. "El entrenador piensa en el calendario que hay, conoce el estado físico de los jugadores y maneja el grupo como considera, pero busca el máximo rendimiento en todos los partidos", señaló del Bosque.

Asimismo, el salmantino aconsejó al actual entrenador de la 'Roja' a tomar las decisiones que él considere oportuno. "Lo más importante es que parezca que mandan los clubes, pero que se haga lo que tú quieres", explicó del Bosque, quien alabó el rendimiento de España en este parón de octubre pese a las bajas. "Una selección que no ha jugado con jugadores clave en la selección, como Lamine, Nico o Rodri, y no se ha notado. Tiene mérito", sentenció el exseleccionador sobre este asunto.

Del Bosque también celebró el buen momento de la selección española, que está logrando "muy buenos los resultados a nivel colectivo". "No han jugado futbolistas clave como Lamine, Nico o Rodri y no se ha notado", destacó. "Estamos exportando entrenadores y jugadores, se nos valora en el mercado mundial, y esto es muy bueno", finalizó.