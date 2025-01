Borussia Dortmund - Barcelona, en directo: Champions League hoy, en vivo

Lamine Yamal: "Es importante sacar una victoria en un campo tan importante como este. Me estaba meando y no me dejaban hacer el control antidóping. Hemos tenido ocasiones claras, en la segunda nos han dominado algo más. Hemos sabido resistir. Las ocasiones había que aprovecharlas. Nos entendemos muy bien con Ferran, también fue igual contra el Betis. Le he dicho a Rapha que la ha tenido... Es un recurso que me está saliendo. Me sale natural, no lo estoy haciendo constatemente en los entrenamientos, me sale más o menos solo".