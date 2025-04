Borja Jiménez: “El inicio de carrera de Lamine ha sido mejor que el de Messi”

Borja Jiménez tiene claro que si el Leganés sorprendió al Barça en la primera vuelta, ahora en Butarque, y ante su afición, también lo puede hacer. El conjunto 'pepinero' se enfrenta a ocho jornadas de Liga de infarto. En estos momentos, se encuentra en la zona roja de la clasificación a dos puntos del Alavés, pero en el vestuario hay plena confianza de que se puede conseguir el objetivo de la permanencia. Primer objetivo: romper la buena racha de los de Hansi Flick.

¿Cómo han sido los días previos al partido frente al FC Barcelona? El lunes tuvisteis partido ante Osasuna.

Bien, semana más corta de lo habitual aunque no tanto como la del Barcelona. Eso sí, para nosotros ha sido muy corta, con cuatro días solo entre un partido y otro así que intentando que la gente termine de recuperarse para afrontar con las mayores garantías el partido del sábado. ¿Osasuna? Conseguimos rescatar un empate en un mal partido en líneas generales y contentos en el aspecto de haber podido sumar un punto.

Se avecina la recta final de la temporada, quedan ocho jornadas y estáis a dos puntos de salir del descenso. ¿Borja cree en la permanencia?

Sí, claro que sí. Siempre se lo digo a los jugadores. Dependemos de nosotros mismos. Del Alavés solo nos separa un partido. Creemos que tenemos posibilidades, somos los primeros que tenemos muchísimas esperanzas de poder conseguirlo y tenemos esa seguridad de poder hacerlo. Creemos que a nivel de puntuación puede estar cerca de los 38-39 puntos ese descenso y hay que sumar. Y siempre es más fácil en casa porque lo hacemos con nuestra gente.

Y ahora llega el Barça. Ya distéis la sorpresa en Montjuïc, por qué no hacerlo ahora, ¿verdad?

Sí, tenemos ese convencimiento. Hemos competido muy bien ante el Real Madrid, tanto en Copa como hace dos semanas en el Bernabéu. También lo hemos hecho ante el Atlético de Madrid, primero en el Metropolitano y ganándoles aquí en casa. Y como tú dices, ya lo hicimos en la ida y estos resultados te acercan a creer que lo tienes más cercano, pero también es cierto que posiblemente estamos hablando del equipo más en forma de Europa a día de hoy.

Supongo que viste el partido ante el Borussia Dortmund.

Sí, tuve la suerte o la desgracia de poder verlo porque nos encontramos probablemente a un Barcelona que hizo, si no el partido más completo del año, uno de los más completos. Se acerca el momento de la verdad para todo el mundo y llega en un estado de forma muy positivo. Eso es un aliciente más, viene de muchísimas semanas sin perder. Así nos llegó el Atlético de Madrid también aquí a su visita a Butarque y creemos que podemos conseguir romper esa racha.

Porque hay respeto, pero no miedo.

Sí, hay respeto, pero como le tenemos a todos los equipos. Nosotros, siendo el Leganés en Primera División, tenemos que respetar mucho a todos los equipos a los que nos enfrentemos. Mirarlos a los ojos y tener esa sensación de poder ganarles, pero miedo nunca. El que afronta las cosas con miedo nunca las consigue.

¿Te ha sorprendido el Barça de Flick?

Nos ha sorprendido la transformación que ha tenido el equipo en tan corto espacio de tiempo porque ya desde las primeras jornadas se veía un Barça con una identidad muy clara. Creo que es algo diferente a lo que está acostumbrado la gente en Barcelona. Es un equipo muy vertical y muy agresivo que eso por idiosincrasia también lo tiene de siempre el Barça, pero es más vertical que otras veces, te ataca muchísimo. Me ha sorprendido ese cambio tan rápido a lo que venían siendo las temporadas anteriores, pero bueno, es la seña identidad de Hansi en este aspecto. Su Bayern ya era así. Era arrollador. Nada más hay que ver la Champions que consiguió y sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, ya lo hemos hecho una vez.

¿El Barça es el mejor equipo de Europa?

Por cómo se han dado las semifinales, diría que junto con el PSG, que no estoy descubriendo nada, pero bueno, he visto toda la trayectoria del PSG en esta Champions y venía de hacer ya muy buenos partidos ante el City y el Liverpool. Es un equipo muy fiable. Ayer no tuve la posibilidad de verlo, pero lo veré porque el Aston Villa también es un equipo que tengo como referencia muchas veces. El Barça y el PSG, por cómo se han dado estas primeras semifinales son dos de los claros candidatos a levantar la Champions.

¿Te ha sorprendido el nivel de Raphinha esta temporada?

Sí, mucho. No es que no conociera al futbolista, pero creo que han tenido la capacidad, en este caso el míster, de ubicarlo en una zona del campo donde él todavía es más protagonista. Es alguien que ataca muy bien el espacio, que se siente cómodo, que es muy agresivo defendiendo. Y creo que tanto él como Lamine, como Lewandowski son tres jugadores que defienden siempre hacia adelante, que tienen la posibilidad de atacar también siempre hacia adelante y les viene muy bien.

Hablando del tridente azulgrana, ante el Dortmund marcaron los tres, ¿cómo se les frena?

Bueno, pues con muchas ayudas, teniendo gente muy cercana siempre de ellos, no dejándoles espacios donde se sienten cómodos, no haciendo entradas donde tienen capacidad de desborde, eligiendo bien los momentos para defenderlos. No es sencillo ante jugadores de talla mundial. Tienen mucha versatilidad en los registros, tanto Raphinha como Lamine, que lo ves jugar y tiene facilidad para golpeos desde fuera del área, pero si le das espacio también tiene muy buen pase. Bueno, son talla mundial.

Lamine, 17 años y ya es uno de los mejores jugadores del mundo si no el mejor. ¿Le ves levantado el Balón de Oro a final de este año?

No lo sé. A nivel de títulos individuales no sé cuál pueden ser los baremos que elijan. Lo que está claro es que está siendo uno de los mejores jugadores del mundo y nosotros tenemos la suerte de que además es español y nos va a ayudar a levantar títulos con nuestra selección. Ojalá el futuro del fútbol mundial esté en los pies de futbolistas españoles y si es Lamine, fenomenal para nosotros.

¿Le ves similitudes con Messi?

A ver, tengo recuerdos del inicio de Messi. Creo que el inicio de Lamine ha sido mejor que el de Messi. No conozco los datos, un poco a nivel visual de aquella época y de esta, creo que ha sido mejor Lamine. Probablemente estemos hablando de uno de los dos o tres mejores jugadores de la historia del fútbol. Entonces, someter a Lamine a este tipo de presión creo que no sería positivo. El inicio que ha tenido, probablemente no lo ha tenido nadie en la historia del fútbol. Que siga así y que el sábado no juegue.

Si pudieses fichar a un jugador del Barça para las jornadas que restan de Liga, ¿a quién ficharías?

A Pedri. Me parece el mejor jugador del Barça. Creo que es el que hace jugar bien al resto, porque creo que tiene todos los valores que tiene que tener un futbolista, sin lugar a dudas. Tenemos la suerte de que también represente a España. Me parece, posiblemente, uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo.

Ganasteis al Barça en Montjuïc, ganasteis al Atlético de Madrid y pudisteis ganar en el Bernabéu. ¿Saliste muy enfadado del feudo blanco?

Sí, salimos muy enfadados porque tuvimos esa sensación de que hicimos méritos para ganar porque creo que el equipo hizo un partido muy completo y que hubo alguna situación que no podemos controlar que no nos benefició.

¿Te gusta el VAR?

Sí, creo que ayuda. El otro día a nosotros nos pitaron un fuera de juego que había supuesto un gol de Osasuna. Para este tipo de cosas que el ojo no percibe es muy positivo

Pero sigue habiendo mucha polémica…

A ver, sigue generando debate porque la idea que teníamos todas las personas es que el VAR iba a solucionar todos los problemas, y no es así. El VAR es una máquina que la manejan seres humanos que también tienen una percepción de lo que ocurre. Y también creo que el VAR lo que ha propiciado es que haya más debate y eso se fomenta. Le viene bien al periodismo, que haya debate, que haya polémica. Entonces creo que es el arma perfecta. Los periodistas no deberíais querer que esto cambiara porque os quitaría muchas horas.

Y ya para ir acabando, dentro de dos semanas hay una final de Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid. En estos momentos, ¿el favorito es el Barça?

En los 90 minutos puede pasar cualquier cosa porque los partidos son y tienen mucha incertidumbre y pueden cambiar en cualquier momento. Un error, una acción que te lleve a diez jugadores… No se nos tiene que olvidar que el Real Madrid tiene también los mejores jugadores o en gran parte uno de los mejores jugadores del mundo y que será una final muy igualada. Es cierto que en los anteriores compromisos el Barça ha sido muy superior. Bueno, a ver qué pasa. Lo veremos como un espectador más y que ganen mejor.

Ahora sí, la última. ¿Ves al Madrid capaz de remontar la eliminatoria de Champions contra el Arsenal?

Sí, porque es algo que ha ocurrido muchísimas veces, incluso creo que los propios jugadores del Arsenal ya tenían esa incertidumbre cuando lo habitual es que después de ganar 3-0 eso no ocurra. Para mí el partido de vuelta ya se empezó a jugar con las declaraciones de después del partido. Todo el mundo cree que va a pasar y eso ayuda mucho a que pase