Borja Iglesias desvela el roce que tuvo con Ronald Araujo: "Quería hacerme sentir mal"

Borja Iglesias está de enhorabuena. El delantero del Celta de Vigo acudirá a su primer Mundial con España después de la llamada de Luis de la Fuente. A priori, tendrá un papel secundario, pues Mikel Oyarzabal será el atacante titular, pero el seleccionador apuesta fuertemente para que sea el futbolista que abra los encuentros en la segunda mitad. Esta temporada, ha demostrado estar en un gran momento de forma, donde los goles le han caído por todos los lados.

El '9' del Celta de Vigo acudió ayer a 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, para hablar cómo se encuentra tras ser convocado con España. "Tenía ganas y confianza, pero hasta las 12:28h estaba tranquilísimo y ahí me empecé a poner nervioso. Dije: 'Igual no voy, como la última vez'", empezó diciendo.

En un momento dado de la entrevista, Iglesias desveló que tuvo un enfrentamiento con Ronald Araujo, quien acudió la semana pasada a 'La Revuelta', gracias a que el presentador jiennense dijese: "Te cruzarás con él en el Mundial". Ahí, el ex del Espanyol reconoció el roce que tuvo con el central culé: "Me he peleado con él alguna vez, porque es muy fuerte, muy físico, es un jugador que va al límite continuamente".

Borja Iglesias, en el partido de hace un par de semana en San Mamés / LOF

Fue justo en un partido con el Real Betis: "Fue en un balón de esos en los que el Barça te presiona muy arriba y yo estaba prácticamente en un uno contra uno en el medio del campo. Entonces me lanzaron un pelotazo, yo lo aguanté y él me agarró".

"Y, claro, yo metí la mano por donde pude y llegó un momento que me iba a tirar y pegué un agarrón, le agarré un poco donde no debía", reconoció. El presentador de 'La Revuelta' cuestionó: "¿Te enganchaste del pomo?". Iglesias no dudó en decir: "Claro, me caí, tiré el pantalón y pitó el árbitro... Falta, obviamente, de él".

Ronald Araujo y Borja Iglesias / Archivo

El delantero quiso dejar claro que lo hizo para no perder la pelota. La reacción del defensa del Barça fue inmediata: "Él me pegó un puntalazo por detrás, me tiró, yo agarré, me coincidió ahí como puede ser la camiseta, no era mi intención".

Aunque no quedó ahí, pues el uruguayo le recordó la jugada durante todo el partido: "Me iba diciendo: 'No, me rompiste los huevos...'".

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Iglesias le pidió disculpas, pero cree que "quería hacerme sentir mal para que no le siguiese atacando".