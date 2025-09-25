Boris Becker advierte a Lamine: "Debe elegir muy bien a sus amigos"

El extenista Boris Becker quiso lanzar un mensaje de advertencia a Lamine Yamal intentando explicarle los problemas que puede tener en su vida profesional. El alemán, en una entrevista a 'Talk Sport', explicó que el blaugrana corre con muchos peligros y le aconsejó sobre cómo debe desarrollar su carrera: "“Lamine es maravilloso, lo está ganando todo. Es el mejor jugador joven del mundo ahora mismo. Me recuerda a mí cuando tenía 17 años. Con él me suenan las alarmas”, aseguró.

Boris Becker indicó que Lamine debería estar muy bien aconsejado y rodearse por personas que le protejan mientras desarrolla su carrera: ""Solo hay que ver hoy en día por todo lo que está pasando Lamine Yamal. Pienso que tiene un riesgo muy alto de pasar por ciertas dificultades en diez o quince años. En su caso viene de unos orígenes muy humildes y ahora él y toda su familia es rica y se le va a acercar mucha gente por interés. Ha perdido toda su privacidad. Es necesario que tenga dos o tres personas serias a su alrededor. Debe elegir a sus amigos, confiar en su familia y construir una red de seguridad“.

El extenista comentó que a él le pesó mucho comenzar a ganar tanto tan joven y que eso debe controlarse: "Cuando gané Wimbledon con 17 años todavía estaba tratando de madurar y de encontrar mi sitio en el mundo. Después de ganar, hagas lo que hagas, se convierte en una noticia mundial y ocupa los titulares de los periódicos más importantes. Estoy feliz de haber ganado tres Wimbledon, pero tal vez con 17 años era demasiado joven. Todavía era un niño“, comentó el alemán.