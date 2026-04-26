Bori Fati da pistas sobre el futuro de su hijo Ansu

Ansu Fati intenta reactivar su carrera deportiva en el Mónaco, un club en el que ha recuperado la felicidad y la ilusión por competir después de unos años de sufrimiento y lesiones que cortaron en seco su meteórica carrera. El joven delantero vuelve a tener minutos en en conjunto monegasco y el hecho de recuperar protagonismo le lleva a pensar en un futuro en el que vuelve a ser el que era. Pese a todo, sigue en la órbita azulgrana y su futuro dependerá, en parte, de los movimientos que haga la entidad azulgrana el próximo verano.

Así lo explica su padre, Bori Fati, en declaraciones exclusivas realizadas a 'winwin', en las que despeja algunas incógnitas en torno al futuro de Ansu, aunque no esté del todo definido. ¿Se quedará en el AS Mónaco o bien regresará al Barça? “Todavía no lo sabemos, porque tiene contrato (con el FC Barcelona) hasta 2028, eso es seguro. No lo sabemos, pero nos gustaría que siguiera en el Mónaco, porque está contento allí”, comenta el progenitor del internacional español quien apenas unos días atrás confesaba que ha encontrado una nueva vida en el Principado.

En estos momentos parece complicado el regreso de Ansu a la disciplina azulgrana, mientras que el joven delantero ha sumado 10 dianas entre la Ligue 1 y la Champions. Piensa que en el estadio Louis II puede recuperar su mejor versión y en la entidad monegasca también parecen dispuestos a apostar de nuevo con él, aunque serán los factores económicos -la opción de compra de 11 millones de euros y el elevado salario del futbolista- los condicionantes que marquen el futuro.

Desde la óptica azulgrana, se acerca el final de la temporada y llega el momento de diseñar la plantilla de la próxima campaña. Un momento para tomar decisiones importantes y Hansi Flick ya avisó que este próximo mercado era muy importante para el futuro del Barça. Bori Fati comenta en la entrevista que por el momento no saben qué planes tiene el técnico alemán respecto a Ansu: “Por ahora no" se ha puesto Flick en contacto con el jugador, "depende de Flick. Todavía no ha hablado con él”, insiste.

El 2026 es año de Mundial y aunque parece una posibilidad muy remota a día de hoy que Ansu Fati regrese a los planes de Luis de la Fuente, su padre no descarta la posibilidad. “Eso esperamos. En cuanto a los números, si continúa en estos tres partidos que le quedan con el Mónaco y los juega todos, es lo que esperamos", asegura. "Y cuando vuelva a ser convocado con la selección española, dará lo mejor de sí, porque en cuanto a cifras, como delantero, tiene un mayor número de goles. Pero al final, tenemos que esperar”, concluye.