Bordalás tendrá un as de última hora contra el Barça

José Bordalás llega este domingo al Johan Cruyff para enfrentarse al Barça con un refuerzo extra después de que el Getafe consiguiera inscribir, ya fuera de mercado, a un nuevo jugador, el camerunés Nyom. Un 'regalo' para el técnico alicantino que una vez más está sacando petróleo de los escasos mimbres de los que dispone para mantener a su equipo en lo alto de la clasificación, pues el Geta arrancó la Jornada 5 de LaLiga 2025/26 en la quinta posición con 9 puntos, sólo uno menos que el Barça tras cosechar tres victorias (Celta 0-2, Sevilla 1-2 y Oviedo 2-0) y una sola derrota, en Valencia (3-0).

Los problemas que se ha encontrado el Getafe para inscribir a en LaLiga a muchos de sus jugadores obligaron a Bordalás a arrancar el campeonato con 15 futbolistas e incluso tuvo que renunciar a algunos de sus mejores jugadores, Omar Alderete al Sunderland por 11,6 millones de euros y Christantus Uche que se fue al Crystal Palace por otros 20 millones en una operación de cesión con cláusula de compra obligatoria.

Los sacrificios del club madrileño han dado sus frutos en el terreno de juego, pero también en los despachos. Casi veinte días después del cierre del mercado de fichajes de verano el presidente Ángel Torres ha conseguido inscribir al defensa camerunés Allan Romeo Nyom aprovechando que tenían hasta seis fichas libres.

Nyom ya jugó la pasada temporada en el Getafe a las órdenes de Bordalás y se estaba entrenando con la plantilla desde el inicio de la pretemporada de este curso 2025/26, a la espera de que se abriera el periodo en el que los clubes pueden contratar fuera de mercado a futbolistas sin contrato, siempre que tengan fichas libres, como es el caso. El camerunés reforzará la línea defensiva del conjunto azulón que únicamente tiene en nómina tres centrales.

Nyom llegó al Getafe con la temporada 2024/25 iniciada después de haber jugado en el Leganés y diputó 20 partidos de LaLiga (1 gol y 2 asistencias) y uno de la Copa del Rey, acumulando 820 minutos de juego.

Cuando arrancó en el once inicial, Bordalás lo utilizó fundamentalmente en la banda derecha del equipo, como lateral (7), como extremo (4) e interior (1), aunque también recurrió a él para el lateral izquierdo.